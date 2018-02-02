Четверть выехавших за границу украинских IT-шников работают в Польше – исследование

Среди причин миграции IT-специалистов - поиск места для безопасной и обеспеченной жизни, а также профессиональная реализация.

Более четверти украинских IT-специалистов, выехавших за границу, работают в Польше, сообщает компания, специализирующаяся в области стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies.

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Отмечается, что согласно исследованию профильного издания DOU.ua, в настоящее время 4% украинских IT специалистов работает за рубежом.

"При этом, 26% уехавших украинских айтишников работает в Польше, 19% - в Германии, а 6% - в Нидерландах. Наиболее популярным польским городом среди IT-специалистов из Украины является Краков, чуть менее – Вроцлав и Варшава", - говорится в сообщении.

Среди причин миграции - поиск безопасной жизни и получение опыта работы.

"Среди причин миграции 62% опрошенных айтишников указывают на важность найти место для обеспеченной и безопасной жизни для себя и своих семей. В то же время, для 58% существенным является также получения опыта работы в стране с другой культурой", - говорится в сообщении.

По данным компании, всего за последние пять лет 42% IT-специалистов в возрасте от 26 до 30 лет покинули Украину. Более 40% уехавших специалистов владеют английским языком на уровне выше среднего.

Также отмечается, что по данным Antal International, средняя месячная заплата IT специалистов в Польше составляет более 2 тысяч евро, при этом уровень дохода существенно увеличивается в зависимости от занимаемой должности и может достигать более 7 тысяч евро.

Как сообщалось, по данным Национального банка Украины, в 2017 году больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Среднемесячный заработок одного трудового мигранта в 2017 составлял 722 доллара, а зарплата одного штатного работника, занятого в экономике Украины в 2016 году, – 200 долларов (в январе – ноябре 2017 года – 262 доллара).