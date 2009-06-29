Президент советует правительству заниматься экономикой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО советует правительству заниматься экономикой, а не кадровыми вопросами.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

По мнению главы государства, правительство должно заботиться сегодня вопросами принятия своей программы деятельности и системных антикризисных мероприятий. «От перестановки музыкантов мало что добавляется», - отметил В.ЮЩЕНКО, говоря о намерениях провести кадровую ротацию в Кабинете министров.

«У нас осталось восемь месяцев до выборов Президента, очевидно, что в этих условиях можно желать лишь одного – пусть правительство занимается не кадровыми ревизиями, а работой по борьбе с экономическим кризисом, а все остальные политические силы формируют свои позиции относительно будущих выборов», - отметил Президент.