Хандогий обсудил с госсекретарем Англии вопросы сотрудничества
15:10, 29 июня 2009Разное
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В формате “Восточное партнерство”
28 июня в Греции в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ провел встречу с Государственным секретарем по международным делам и делам Содружества Великобритании Дэвидом МИЛИБЕНДОМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи обсуждался пакет актуальных вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества в форматах, которые предлагает внешнеполитическая инициатива ЕС „Восточное партнерство”.
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