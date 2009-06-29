Хандогий обсудил с госсекретарем Англии вопросы сотрудничества

28 июня в Греции в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ провел встречу с Государственным секретарем по международным делам и делам Содружества Великобритании Дэвидом МИЛИБЕНДОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи обсуждался пакет актуальных вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества в форматах, которые предлагает внешнеполитическая инициатива ЕС „Восточное партнерство”.