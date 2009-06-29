Спикеры Украины и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН находится с визитом в Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, после приезда в Минск руководитель парламента Украины и возглавляемая им парламентская делегация возложили цветы к «Вечному огню» на площади Победы.

В рамках официального визита состоялась встреча председателя Верховной Рады Украины с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Борисом БАТУРОЙ.

В начале встречи руководитель украинского парламента отметил, что «сотрудничество на уровне парламентов должно иметь завершенный характер». «Мы не можем не встречаться, потому что процессы, которые происходят в мире и Европе, подталкивают к тому, чтобы мы поняли значимость друг друга с тем, чтобы выйти из кризиса и не заблудиться в этих процессах», - сказал В.ЛИТВИН. Он также подчеркнул важность координации усилий, направленных на преодоление кризиса. «Общие подходы и их реализация - это то, что необходимо нашим странам», - сказал он.

В свою очередь, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Б.БАТУРА отметил, что между парламентами двух стран складываются хорошие взаимоотношения: «Есть взаимопонимание в политической сфере, и это подтверждают встречи на высшем уровне, которые происходят в последнее время». По мнению Б.БАТУРЫ, это взаимодействие можно охарактеризовать положительно - «как возможность на углубление сотрудничества и укрепление дружеских отношений».

В ходе встречи стороны обсудили состояние межпарламентского сотрудничества, перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.