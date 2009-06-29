В центре Львова взрыв в жилом доме

Сегодня около 14.00 в одной из квартир жилого дома №45 на площади Рынок во Львове произошел взрыв.

Как рассказал УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской Павел ВАСИЛЕНКО, взрыв прозвучал в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома, который находится в нескольких десятках метров от здания Львовского городского совета, а на самой площади Рынок - всегда большое скопление туристов.

«Причины взрыва нам неизвестны, поскольку этим занимаются эксперты научно-исследовательского криминалистического центра управления внутренних дел. К счастью, жертв и разрушений нет, поэтому расследованием этого происшествия уже занимаются правоохранительные органы», - сообщил П.ВАСИЛЕНКО.

В свою очередь, начальник ЛГУ ГУ МВД Украины во Львовской области Игорь ЦИКАЛО подтвердил корреспонденту УНИАН факт взрыва неизвестного вещества в квартире жилого дома на площади Рынок, 45, однако заявил, что «причины взрыва еще не установлены».

Как рассказал начальник городского управления милиции, на место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, «Львовгаза» и «Львовводоканала».

«Были проверены все приборы, газовщики сообщили, что взрыва газа не было, все приборы исправны. В настоящее время эксперты установили, что взрыв произошел внутри помещения, поскольку взрывная волна буквально «вынесла» из середины помещения все оконные стекла, правда, остатки вещества или предмета, которые привели к взрыву, пока не установлены», - рассказал И.ЦИКАЛО.

По его словам, на момент взрыва в квартире находился хозяин квартиры и его знакомая, которая пришла к нему в гости, однако «ни мужчина, ни женщина не могут сказать, что стало причиной взрыва, поскольку дома не было ни взрывоопасных приборов, ни взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ».

И.ЦИКАЛО сообщил, что пострадали от взрыва двое прохожих, которых «осыпало» осколками оконного стекла.

«Одной из девушек сейчас оказывается медицинская помощь. Ни хозяин квартиры, ни его гостья – не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эвакуация жильцов дома пока не проводилась», - сообщил И.ЦИКАЛО.