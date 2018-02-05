На пункте пропуска "Краковец" образовалась пробка из-за сбоев в базе данных - ГПСУ
00:05, 05 февраля 2018
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В ГПСУ просят учесть информацию и по возможности ехать на соседние пункты пропуска.
Пункт пропуска "Краковец" работает с ограничениями / фото facebook.com/zahidnuy.kordon
На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" с украинской стороны образовалась пробка из более 400 автомобилей.
Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.
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По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".
"В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей", - говорится в сообщении.
В ГПСУ просят учесть информацию перед избранием пункта пересечения границы и по возможности идти на соседние пункты пропуска (Грушев, Рава-Русская).
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