На пункте пропуска "Краковец" образовалась пробка из-за сбоев в базе данных - ГПСУ

В ГПСУ просят учесть информацию и по возможности ехать на соседние пункты пропуска.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" с украинской стороны образовалась пробка из более 400 автомобилей.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

Читайте также"Челноки" продолжают блокировать два пункта пропуска на границе с Польшей (фото, видео)

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей", - говорится в сообщении.

В ГПСУ просят учесть информацию перед избранием пункта пересечения границы и по возможности идти на соседние пункты пропуска (Грушев, Рава-Русская).