На пункте пропуска "Краковец" образовалась пробка из-за сбоев в базе данных - ГПСУ

00:05, 05 февраля 2018
Разное
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Пункт пропуска "Краковец" работает с ограничениями / фото facebook.com/zahidnuy.kordon

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

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По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей", - говорится в сообщении.

В ГПСУ просят учесть информацию перед избранием пункта пересечения границы и по возможности идти на соседние пункты пропуска (Грушев, Рава-Русская).

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Теги: #граница с Польшей#пункт пропуска Краковец#пробка на границе#база данных таможни