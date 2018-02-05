Apple вернулась на первое место в мире по продажам смартфонов

09:01, 05 февраля 2018
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

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За четвертый квартал прошлого 2017 года доля Apple по поставкам смартфонов на мировой рынок гаджетов достигла 19,2%. Доля его главного конкурента Samsung – 18,4%.

В третьем квартале у Apple была доля 12,5%, у Samsung – 22,3%.

Если не считать четвертого квартала 2016 года, когда Apple также обогнала Samsung по доле рынка смартфонов, американской корпорации ни разу не удавалось обогнать Samsung по меньшей мере с 2008 года, то есть - десятилетие, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Теги: #Apple iPhone#смартфон Apple