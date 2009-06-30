ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июня

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Приват» купила 18% акций «Укртатнафты»», в котором пишет, что компания «Укртатнафта», контролирующая крупнейший в Украине Кременчугский НПЗ, продала на аукционе 18,3% своих акций. Победителем торгов стала фирма «Корсан», родственная группе «Приват» Игоря Коломойского. Это приобретение позволило ей увеличить свою долю в «Укртатнафте» с 1,25 до 19,5%. Выставленные на торги акции были переданы эмитенту в результате многолетних судебных разбирательств. Изначально они эмитировались в пользу американской компании SeaGroup InternationalInc. и швейцарской АмRuz Trading AG. На деле же их контролировали российские соучредители «Укртатнафты» — Минземимущества Татарстана (владеет самостоятельно 28% акций) и компания «Татнефть» (8,6%)…

http://delo.ua/news/108812/

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Также «Дело» в материале «Стельмах: Для обеспечения жильем очередников нужно 12-15 млрд гривень» пишет о том, что для обеспечения жильем 1 млн. 250 тыс. семей, которые стоят в очереди на него, нужно 12-15 млрд грн. целевых кредитов сроком до пяти лет. Такое заявление сделал глава НБУ Владимир Стельмах. "Выделить эти ресурсы - не проблема для Нацбанка, однако, кроме как денег попросить, никто не хотел и сейчас не хочет этой проблемой всерьез заниматься. Намного выгоднее заниматься выделением и перепродажей земельных участков под застройку. Зачем бороться за снижение цен, если их рост приносит чиновникам баснословные барыши?" - отметил он…

http://delo.ua/news/108776/

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«Дело» в материале «ГИУ не смогло продать свои облигации» пишет о том, что в прошлую пятницу Государственному ипотечному учреждению не удалось доразместить свои облигации на 500 млн. грн. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Причиной тому стала несогласованность действий правительства и Национального банка…

http://delo.ua/news/108805/

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Издание «Зеркало недели» в материале «Владимир Стельмах: «Главная причина кризиса — политика и революционный пафос социального популизма. А от него идут все остальные метастазы» подает интервью главы Нацбанка Владимира Стельмаха, который рассказал о нынешней ситуации в банковской сфере и спрогнозировал будущее финансовой системы Украины…

http://www.zn.ua/2000/2040/66564/

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«Зеркало недели» в материале «Столичный рынок недвижимости: кирпич на парашюте» пишет о том, что к началу текущего года цены на квадратные метры в Украине упали в среднем в два раза, а количество сделок купли-продажи приблизилось к нулевым значениям. Покупатели потеряли всякий интерес и к земельным участкам, и к сделкам в сфере коммерческой недвижимости. «Шевелился» лишь рынок аренды, однако и на нем количество потенциальных квартиросдатчиков в разы превышало число соискателей-нанимателей. Но сейчас на рынке жилья случилось неожиданное оживление, и к июню в столице были буквально сметены (или переоценены) практически все гостинки за 30—35 тысяч и полноценные однокомнатные за 40—45 тысяч долларов…

http://www.zn.ua/2000/2675/66571/

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Также «Зеркало недели» в публикации «Телекоммуникационный Сталинград» пишет о том, что конфликт между операторами телекоммуникационных сетей по поводу так называемого интерконнекта принимает характер эпической борьбы не на жизнь, а на смерть. Судя по масштабу лоббистских усилий и вовлеченных в схватку ресурсам, имеет место предельное напряжение сил участников рынка, их полная мобилизация. На карту поставлены личные амбиции и карьера очень влиятельных людей. А исход битвы определит сценарий развития рынка на много лет вперед…

http://www.zn.ua/2000/2675/66582/

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«Газета по-киевски» в материале «Особенности национального отдыха» подает результаты собственного исследования ситуации на столичных пляжах (фото прилагаются)…

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/30/083848.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Доллар уже по 7,70» пишет - за три выходных дня гривня продолжила падение: теперь за наличный доллар в обменниках просят 7,75—7,80 грн., покупают по 7,70—7,72, хотя неделю назад «зеленый» был на 8—10 коп. дешевле. Эксперты объясняют это ростом спроса на валюту как со стороны бизнес-структур, так и населения…

http://www.segodnya.ua/news/14061556.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кредитовать без отдыха» пишет о том, что за три месяца госбанкам России предстоит выдать 500 млрд руб. кредитов. До выполнения плана Владимир Путин «попросил» их руководителей не брать отпуск…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/30/202629

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Издание «Известия» в публикации «Культура газа» пишет о том, что Россия стала приоритетным покупателем азербайджанского "голубого топлива". Главный вопрос – будет ли сорван проект Nabucco?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3130130/

(УНИАН)