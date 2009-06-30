Премьер Японии заработал в 2008 г. около 380 тыс. долл.

Премьер-министр Японии Таро Асо в 2008 г заработал 36,4 млн иен - около 380 тыс долл, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По этому показателю он стоит на первом месте среди лидеров всех политических партий страны, говорится в опубликованном сегодня докладе о доходах депутатов национального парламента.

Т.Асо, выходец из семьи богатых промышленников, помимо зарплаты неплохо заработал на платных лекциях, а также на дивидендах от имеющихся у него акций.

На втором месте по доходам среди политических лидеров стоит главный соперник нынешнего премьера - руководитель оппозиционной Демократической партии Юкио Хатояма. Он заработал примерно 28,9 млн иен - более 300 тыс долл.

В то же время средний доход японского парламентария в прошлом году составил чуть менее 25 млн иен - около 260 тыс долл. Заработки депутатов под влиянием кризиса в национальной экономике сократились почти на 10 тыс долл по сравнению с 2007 г.