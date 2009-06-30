АНОНС на 30 июня 2009 г.

Состоится публичная защита научных работ, определение и награждение победителей конкурса «Пути выхода из экономического кризиса», который проводился Институтом стратегических оценок при Президентском фонде «Украина». На конкурс было подано около 150- научных работ со всех регионов государства.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Города и села на пороге изменений? Что обещает им Бюджетный кодекс и новые расчеты за газ?” В работе примет участие вице-президент Ассоциации городов Украины по исполнительной работе Мирослав Питцик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнет работу международная научно-практическая конференция “Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства в Украине”. Откроет конференцию министр аграрной политики Украины, член-корреспондент УААН Юрий Мельник.

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Состоится заседание жюри ежегодного Всеукраинского конкурса детского творчества „Налоги глазами детей - 2009”.

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Пресс-конференция заместителя председателя ГНАУ Сергея Лекаря на тему: “Какие доходы задекларировали граждане Украины (Об итогах декларационной кампании)”.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “По Днепропетровску прокатилась новая волна рейдерских атак на объекты недвижимости. В схему незаконного завладения объектами втянуты представители судебной власти и правоохранительных органов”. Ситуацию комментируют адвокаты: Юлия Сегеда, Леся Токаленко и Андрей Якименко.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Игорный бизнес в Украине: жизнь после запрещения только начинается?!”. Насколько совершенен закон о запрещении игорного бизнеса? Пока власть решает как контролировать выполнение Закона - общественность начала действовать. Угрозы и избиения в регионах страны...Что дальше? Участники: председатель Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Алексей Косарив, заместитель председателя Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Георгий Блощица (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности», совместно с компаниями Ernst&Young, «ВОЛЯ», «Австрийские авиалинии» и ЮФ «Астерс» проведут церемонию официального открытия «Всеукраинского конкурса бизнес кейсов по корпоративной социальной ответственности». Запланирована дискуссия на тему: «Корпоративная социальная ответственность: мнения лидеров», в которой примут участие: Кристер Миккелссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине, Олав Берстад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Норвегии в Украине; Антон Усов, ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития, Штефан Мольнар, глава представительства “Австрийские авиалинии» в Украине и др.

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15-30 в УНИАН, состоится пресс-конференция на тему: «Макроэкономические показатели: итоги и прогнозы». Участники: Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций, Сергей Киселев, экономический эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии, Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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