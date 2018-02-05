Доска позора: в Украине запустили реестр неплательщиков алиментов

С завтрашнего дня начнут действовать новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов.

С 6 февраля начнут действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко во время пресс-конференции в Киеве.

«Этот законопроект, который мы разрабатывали и готовились к введению, вступает в силу уже завтра», - сказал он.

Петренко уточнил, что реестр неплательщиков алиментов начнет полноценно функционировать с завтрашнего дня. Он напомнил, что на сегодняшний день в нем - более 75 тыс. записей.

Также, как подчеркнул министр, с завтрашнего дня начнет работать автоматизированный обмен информацией между Минюстом и Министерством внутренних дел, по которому должники, которые более 6 месяцев совокупно не платят алименты, будут лишаться права управления транспортным средством, права ношения оружия, охоты на период, пока они не погасят задолженность перед ребенком.

Кроме того, начнет работать вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно-полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.

4 января президент Петр Порошенко подписал «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).