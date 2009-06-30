ГЛАВНОЕ на 30 июня (день)

Хроника дня

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Финансы

Пазарбазиолу прибыла в Украину

Руководитель миссии Международного валютного фонда Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Украину. Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, первый этап работы миссии МВФ в Украине, который был сосредоточен на технических вопросах программы, начался 23 июня т.г. Планировалось, что переговоры по поводу второго пересмотра программы в рамках соглашения «stand-by» начнутся 30 июня т.г., когда к миссии Фонда в Киеве присоединится Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Напомним, Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом (МВФ) о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении его объемов до 3,8 млрд. долларов.

Как заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, «24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд.».

При этом И.УМАНСКИЙ убежден, что в случае получения транша все деньги должны быть направлены в бюджет.

«Но вопрос, сколько всего денег придет и сколько всего из них пойдет на финансирование дефицита, пока остается открытым», - подчеркнул он.

Кроме того, и.о. министра финансов отметил, что МВФ ставит перед Киевом ряд условий.

Мэры просят новый Бюджетный кодекс

Ассоциация городов Украины будет просить Президента Украины подписать новую редакцию Бюджетного кодекса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации городов Украины и общин по исполнительной работе Мирослав ПИТЦИК.

Он отметил, что, согласно изменениям в Бюджетный кодекс, проведено перераспределение существующих налоговых поступлений в пользу территориальных общин, которые теперь могут использовать больший ресурс для выполнения своих функций.

«Произошло перераспределение государственного пирога в пользу местных бюджетов, то есть органы местного самоуправления увеличили возможности расходов своего бюджета в два раза», - сообщил М.ПИТЦИК.

Кроме того, по его словам, с принятием изменений в Бюджетный кодекс удалось устранить посредников в лице районной и областной власти при формировании бюджетов небольших городов и сел.

«Мы избавились от посредников, которые на свое усмотрение могли корректировать бюджеты малых городов и сел», - отметил М.ПИТЦИК.

Среди других позитивных изменений он назвал переведение на содержание за счет доходов государства внешкольного образования, пожарной охраны, а также заведений реабилитации больных детей.

Также М.ПИТЦИК считает правильным введение механизма стимулирования органов местного самоуправления к наполнению местных бюджетов путем зачисления в бюджет развития 50% сверхплановых поступлений общегосударственных налогов и сборов.

Кроме того, вводится новый порядок возврата задолженности НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому коммунальные предприятия самостоятельно получают займ «Ощадбанка», подписывая типовое соглашение, утвержденное правительством. При этом правительство берет на себя обязательство на протяжении трех лет предусматривать в следующих бюджетах соответствующие ресурсы для погашения этого займа и компенсирует 50% расходов по его обслуживанию.

В тоже время М.ПИТЦИК отметил, что новая редакция Бюджетного кодекса несовершенна и имеет ряд недостатков, среди которых он назвал зачисление налога с доходов физических лиц по месту проживания, а также получение городами районного значения 15% налога с доходов физлиц при формировании бюджета развития, в то время как города областного значения, в том числе и небольшие, остаются лишенными права на развитие.

В целом же, по мнению М.ПИТЦИКА, изменения в Бюджетный кодекс несут больше позитивов, нежели негативов и, таким образом, Ассоциация городов Украины будет просить Президента подписать документ.

«Мы будем просить поддержки, чтобы Президент все-таки подписал этот Бюджетный кодекс. Я говорю, что он не совершенный, имеет недостатки и, возможно, не всех устраивает, но все-таки это шаг, - отметил М.ПИТЦИК. - Если мы останемся на том, что есть – наложим вето, то это будет хуже для большинства территориальных общин».

Он также подчеркнул, что все изменения в Бюджетный кодекс будут учтены при формировании бюджетов на 2010 год.

«Если бы эти нормы вступали бы в силу сейчас, то нужно было бы пересматривать этот бюджет, а поскольку нормы вступают и принципы формирования бюджета с 1 января - не все, но большинство норм - то бюджет, как раз который будет сформирован в этом году по новым принципам, он действительно начнет функционировать с 1 января, - отметил М.ПИТЦИК. – Норма, которая нас не устраивала, относительно зачисления налога с доходов физических лиц по месту проживания она вступает в силу с 2011 года, возможен вариант, что ее пересмотрят».

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» в новой редакции). Он предусматривает формульный расчет трансфертов между Государственным бюджетом и бюджетами сел, поселков и городов районного значения. Законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В Украине появится “дочка” Deutsche Bank

Национальный банк Украины 25 июня 2009 года зарегистрировал ОАО "Дойче Банк ДБУ", дочку Deutsche Bank (Германия).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

"Дойче Банк ДБУ" зарестрирован в Киеве по адресу: ул. Мазепы, 40.

В интервью УНИАН председатель правления ОАО "Дойче Банк ДБУ" Константин СЕРЕГИН сказал: «Deutsche Bank является в большей степени corporate investment bank и ритейлом занимается достаточно ограниченно, поэтому на Украине это будет корпоративный банк».

При этом он отметил, что на данном этапе, учитывая экономическую ситуацию в Украине и в мире, банк намерен проводить свою деятельность в только Киеве, и развитие филиальной сети пока не предвидится.

К.СЕРЕГИН сообщил, что банк зарегистрирован с уставным капиталом 222,666 млн. грн. До конца июля финансовое учреждение намерено подать документы на получение банковской лицензии и начать операционную деятельность в четвертом квартале т.г.

Рынки

Доставка газет и журналов по подписке подорожает

В Украине тарифы на прием и доставку средств массовой информации (СМИ) по подписке с 1 января 2010 года вырастут в среднем на 28%.

Новые тарифы утверждены приказом Министерства транспорта и связи Украины (№ 665 от 10 июня 2009 г.) «Об утверждении тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке», текстом которого располагает УНИАН.

В частности, на 27,9% вырастут тарифы на прием подписки на один абонемент. Например, сегодня стоимость приема подписки на один абонемент продолжительностью семь месяцев – год стоит 305 грн., а с 1 января 2010 года – 390 грн.

Стоимость доставки одного экземпляра газеты формата А3 на 4 полосы с 1 января 2010 года вырастет на 28,4% и будет составлять 11,61 грн. Стоимость доставки одного экземпляра журнала за каждые полные или неполные 50 грамм веса с 1 января 2010 года будет составлять 46,44 грн., что на 28,4% больше, чем сегодня.

Проверить мобильный в базе данных можно будет после 30 сентября

Владельцы мобильных телефонов смогут осуществить проверку наличия кодов IMEI собственных мобильных телефонов в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов в Украине только после 30 сентября 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

«В последнее время значительно увеличились количество обращений граждан по поводу внесения кодов IMEI собственных мобильных телефонов в обобщенную базу данных», которую ведет УГЦР. При этом «большинство людей обеспокоено тем, нужно ли регистрировать свой мобильный телефон?», - говорится в пресс-релизе.

УГЦР сообщает, что сегодня, по решению Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), база данных кодов IMEI мобильных телефонов наполняется кодами IMEI лишь тех мобильных телефонов, которые ввезены и ввозятся из-за границы импортерами после 30 марта 2009 года, и такими, которые остались в реализации после 28 марта т.г.

Поэтому, как сообщили в УГЦР, сегодня «проверять наличие кодов IMEI собственного мобильного терминала» в базе данных «нет никакого смысла», так как они «пока еще не внесены» в базу данных.

«Проверку кодов IMEI такого терминала», - отмечается в сообщении УГЦР, можно будет осуществлять только после 30 сентября т.г. - эти коды будут внесены в обобщенную базу данных «по предоставлению операторов до 30 августа 2009 года» без участия сегодняшних абонентов операторов.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,69 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем 29 июня, продают – по 7,76 грн./долл. (курс продажи почти не изменился со вчерашнего дня).

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,72 грн./долл., по продаже – 7,73-7,85 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 29 июня и составляет 10,73 грн./евро, продажи – повысился на 0,3%, до 10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,86 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 4,5% по сравнению с 29 июня и составляет в среднем 0,2345 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5%, до 0,2498 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,243-0,270 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,69 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл. (курс немного изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,77 грн./евро, что незначительно дешевле, чем вчера, продажи – 10,94 грн./евро, что на 0,9% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 2,6% по сравнению с 29 июня и составляет в среднем 0,2338 грн./рубль, продажи – повысился на 2,6%, до 0,2514 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6303, к евро – 10,755671, к российскому рублю – 0,2452.