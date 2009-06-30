В Киеве открылся 7-й раунд переговоров между Украиной и ЕС

Сегодня в Киеве открылся 7-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, открывая очередной раунд переговоров, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН выразил уверенность, что его результаты откроют новый этап переговорного процесса - этап формирования конкретных обязательств на основе уже разработанной конфигурации разделов проекта соглашения.

Министр экономики также отметил, что украинская делегация настроена на конструктивное деловое сотрудничество и пожелал плодотворной работы переговорным командам.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, делегацию ЕС на переговорах возглавляет генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Ева СИНОВЬЕЦ.

Переговоры продлятся до пятницы, 3 июля.