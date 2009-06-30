Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет клеветой обвинения в адрес его сына Андрея в участии в стрельбе возле одного из киевских ресторанов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Эти обвинения являются клеветой, направленной на отвлечение общественного внимания от убийства депутатом от БЮТ жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Президент заявляет, что БЮТ вместо того, чтобы дать адекватную оценку своему представителю, обвиненному в убийстве, устроил провокацию против Президента”, - сказала И.ВАННИКОВА.

По словам В.ЮЩЕНКО, добавила его пресс-секретарь, данная провокация свидетельствует об объявлении «войны без правил» в период избирательной кампании.

«Президент предостерегает всех ее участников о недопустимости и аморальности втягивания в политическую борьбу семей и детей. Черные технологии являются опасными для их инициаторов, поскольку способны по принципу снежной лавины снести все на своем пути», - процитировала И.ВАННИКОВА В.ЮЩЕНКО.