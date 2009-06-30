Завтра Ющенко поедет в Польшу

В среду, 1 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Визит будет проходить по приглашению Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии.

И.ВАННИКОВА отметила, что среди участников торжеств будут Президент Литвы Валдас АДАМКУС и бывший спикер парламента Беларуси Станислав ШУШКЕВИЧ.

Планируется, что Президент Украины примет участие в церемонии открытия и освящения Мемориальной таблицы в честь 440-летия Люблинской унии под названием «От Люблинской унии к Европейскому Союзу» и в церемонии подписания главами государств совместной декларации.

Лю́блинская у́ния - соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в федеративное государство - была заключена 28 июня 1569 г. и утверждена 1 июля депутатами польского и литовского сеймов на сейме, созванном в городе Люблин Сигизмундом II Августом. Сейм начался в январе и продолжался с перерывами до августа из-за борьбы польской шляхты за доминирование, а литовских вельмож — за сохранение самостоятельности.

Сигизмунд II Август сломил сопротивление элиты Великого княжества Литовского, передав Королевству Польскому Волынь, Подолье, Полесье и украинские земли, принадлежавшие Великому княжеству Литовскому.

Люблинская уния устанавливала единообразное государственное устройство во главе с избираемым монархом - королём польским и великим князем литовским, с общим сеймом и денежной системой. Войска, законодательство и судебная система, а также казна оставались раздельными.