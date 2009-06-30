Ющенко может объявить выборы в ВР до президентских

Президент Украины может принять решение о досрочных парламентских выборах до президентских, если для их объявления возникнут законные основания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА в интервью журналистам в Москве.

Она заметила, что на сегодняшний день существует несколько вариантов развития событий, и одним из них является объявление досрочных парламентских выборов.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что сегодня в пользу такого варианта говорит то, что фактически парламент является недееспособным, а правительственная коалиция не может исправить экономическую ситуацию.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что Президент не может действовать вне закона и Конституции, а оснований, предусмотренных украинским законодательством для решения о досрочных парламентских выборах, сегодня нет.

“Но если будет складываться ситуация таким образом, что любая статья (Конституции – УНИАН) может быть применена, и выхода другого не будет, то Президент будет обязан – как выход из кризиса – будет вынужден принять такое решение”, - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что такое решение Президент будет вынужден принять, чтобы сделать невозможным «непрогнозируемое развитие событий и непредвиденный ход президентских выборов».

Как известно, Президент имеет право роспуска парламента, если на протяжении месяца после выборов или после роспуска предыдущей коалиции не создана новая коалиция, если на протяжении 2 месяцев парламент не может назначить правительство, или если парламент на протяжении месяца не собирается на свои заседания.

В то же время, Конституция запрещает распускать парламент за полгода до завершения президентских полномочий. Очередные выборы Президента Украины назначены на 17 января 2010 года.