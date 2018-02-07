Динамика и глобализация. Баядера Групп готовит мировую экспансию

Киев , 6 февраля 2018. Итоги 2017 года.

• Оборот холдинга – 6,5 млрд грн, прирост составил 14%

• Уплаченные налоги – 2,95 млрд грн, из которых акцизный сбор составил 2,13 млрд грн

• Экспорт - 660 тыс дал, что на 44% лучше показателя предыдущего года

• В т.ч. Duty Free - 191 тыс дал, двукратное увеличение объемов реализации, №1 в Украине

• Импорт - 658 тыс дал, прирост составил 17% в дал и 30% в грн

• Инвестиции в производство - 35 млн грн, из которых 10 млн грн увеличение площадей виноградников и 25 млн грн в автоматизацию и инновационные производственные решения

• Маркетинг - открыты 3 новые алкогольные категории и создано 5 брендов.

Баядера Групп подтверждает статус крупнейшего алкогольного холдинга Восточной Европы.

Последовательные шаги в стратегическом развитии всех направлений компании, правильные решения в операционном и финансовом секторе, смелые маркетинговые ходы дают положительную динамику на рынке.

Национальная Водочная Компания десятый год подряд занимает первое место в Украине в производстве и реализации водочной продукции с долей рынка 32,4% (ГСАТ). В 2017 году, предприятие разлило 83 млн бутылок 0,5 л. Весомые инвестиции в автоматизацию и инновации производственных процессов позволили выпуск новых брендов с уникальными рецептурами: коктейльная водка Fresh Shot, ореховый биттер Jarovska, апельсиновый аперитив Spruzzo.

Винодельческое и виноградарское объединения компаний Коблево, обладая крупнейшими площадями виноградников в Украине, продолжает инвестировать в сырьевую базу. Следуя приоритету качества и натуральности продукции в 2016-2017 годах было высажено 148 га новых саженцев винограда, а общий урожай суммарно по предприятиям в 2017 составил 9,8 тыс тонн винограда, что на 16% больше предыдущего года. Эффективный вектор развития позволил увеличить экспорт в 5 раз и составил 25 млн грн. Рекордным является количество новых разработанных рецептур ординарных тихих и игристых вин - более 30 видов. ПАО Коблево занимает первое место в Украине с долей рынка 12% в винах (реализация ГСАТ) и 48% в вермутах (RTRI).

Николаевский Коньячный Завод увеличил на 10% объемы производства и реализации коньяков и бренди. По итогам 2017 предприятие заняло долю 12% рынка (реализация ГСАТ). Основные инвестиции были направлены на увеличение емкостного парка под закладку коньячных спиртов.

Экспортное направление остается приоритетным в развитии холдинга. Доля НГК в экспорте водки составляет 23,6%. Значительное увеличение объемов поставок (+ 44% к 2016) обусловлено открытием новых рынков сбыта в странах Азии и Америки, а также концентрацией усилий в форматах Duty Free. География экспорта насчитывает более 30 стран мира, за текущий год были реализованы контракты в Англии, Новой Зеландии, Тайване и Мартинике.

Импорт продемонстрировал немалые шаги вперед. Общий рост объемов реализации составил 17% в далах и 30% в грн. Портфель импорта насчитывает уже более 80 брендов. Наибольшего успеха было достигнуто в продажах брендов Diageo + 40%, Rémy Cointreau + 27%, Moët Hennessy + 20% в денежном эквиваленте.

Маркетинг. Глубокие аналитические исследования рынка и потребителей, инновационные вкусовые решения в команде с технологами производств, слаженный старт дистрибуции и эффективное рекламное продвижение позволили открыть новые алкогольные категории и создать новые бренды.

СЕО Баядера Груп Анатолий Корчинский:

- В 2018 году стратегические планы холдинга остаются чрезвычайно амбициозными. Большое внимание мы будем уделять развитию экспорта и экспансии в новых странах, освоению новых алкогольных категорий в Украине, созданию современных брендов. В ближайших планах - активное продвижение на рынках Азии и США. Это касается как уже существующих брендов, так и запуска специальных - под отдельные страны. Речь идет не только о водке, но и о других видах алкоголя, потому что мы накопили огромную экспертизу по созданию успешных брендов в Украине и теперь время активно двигаться за ее пределы. Неизменным приоритетом в работе останутся высокое качество продукции, интеграция новейших решений и развитие компании в Украине и за ее пределами.