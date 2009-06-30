Грузия надеется вторую волну роста экономики

Правительство и Национальный банк Грузии намерены реализовать новый пакет стимулирования экономики в размере 200 миллионов долларов, который поможет стране в сентябре-октябре 2009 года рассчитывать на "вторую волну" усиления экономической активности с помощью международного финансирования, заявил премьер-министр Грузии Николоз Гилаури во вторник на презентации проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пакет в первую очередь предусматривает повышение экономической активности в стране. Мы должны создать стимулы для банковского сектора, в результате чего увеличится кредитование экономики. Кроме того, нашей целью является то, чтобы строительный сектор возобновил то строительство, которое он начал и не довел до конца. Также это поиски новых кредитных линий для банковского сектора страны на среднесрочную перспективу, - сказал он. - По нашим расчетам, новый пакет, размер которого должен быть более 200 миллионов долларов, будет освоен в течение последующих 6-9 месяцев".

План состоит из пяти пунктов и включает в себя различные сферы. Первым пунктом представлен строительный сектор. Накануне мэр столицы Георгий Угулава сообщил об инициативе, которая предусматривает возможность получения кредитов строительными компаниями от банков под государственную гарантию на завершение строительных проектов. Кроме того, в пакете предусмотрено упрощение регулирования банковской сферы. "То строгое регулирование, которое у нас было на протяжении последнего периода, обеспечило то, что банковский сектор находится в здоровом состоянии и имеет достаточно большой ресурс", - заявил Гилаури отметив, что на данном этапе "необходима активизация банковского сектора и большее кредитование экономики". В частности, речь идет о снижении коэффициента ликвидности с 1,75% до 1,5%. Это поможет высвободить ресурс в размере более 700 миллионов лари (около около 425 миллионов долларов), которые могут быть направлены на активизацию процесса кредитования. Третьим пунктом является создание инструмента страхования обменного курса. Это даст банковскому сектору возможность несмотря на привлеченные в долларах средства, выдавать кредиты в лари и не брать на себя риски обменного курса. Еще одним пунктом предусмотрен выпуск казначейских обязательств. Правительство предполагает, что у представителей банковского и строительного сектора есть определенные финансовые ресурсы, которые они либо не хотят, либо не могут тратить из-за высоких рисков, связанных с мировым экономическим кризисом. Правительство планирует взять в долг данные ресурсы посредством казначейских обязательств и вернуть обратно в экономику для реализации новых инфраструктурных проектов. Пятое направление предусматривает посредничество правительства перед международными финансовыми институтами по получению банковским сектором Грузии дополнительных кредитных ресурсов. Это позволит в начале следующего года сохранить темп роста экономики, который будет достигнут к концу года, сообщил Гилаури. Из общей суммы помощи, выделенных Грузии странами и организациями донорами в 4,5 миллиардов долларов, банковская система уже получила более 500 миллионов долларов, которые помогли банкам в покрытии обязательств и сохранении высокой ликвидности.