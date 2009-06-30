Украина и РФ заинтересованы в диалоге на высшем уровне

Украина и Россия заинтересованы в возобновлении межгосударственного диалога на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня журналистам в Москве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА.

«Думаю, что вполне понятно, что без возобновления диалога на наивысшем уровне мечтать о стабильных, прогнозируемых и добрососедских отношениях в будущем невозможно. Есть желание найти точки касания, найти возможности способствовать возобновлению диалога», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

В то же время она заметила, что нужно некоторое время для того, чтобы после определенного перерыва возобновить диалог на разных уровнях – экспертном, на уровне заседаний межгосударственной комиссии и заседаний комитетов. По ее словам, комитет по экономическим вопросам, который возглавляют премьеры обеих стран, начал свою работу в марте, и сейчас работа на уровне подкомиссий продолжается.

Р.БОГАТЫРЕВА выразила надежду, что несколько двусторонних встреч смогут наверстать утраченное время.

«Думаю, что есть понимание с обеих сторон, что нужно диалог укреплять, придавать ему динамику и находить возможности не накапливать вопросы, а искать ответы на те вызовы, которые существуют», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, отметив, что без диалога невозможно решить болезненные вопросы в двусторонних отношениях.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча президентов Украины и РФ в ближайшее время, она ответила: «Я хотела бы, чтобы это было в этом году».

Кроме того, Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что ее рабочий визит в Москву состоялся по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая ПАТРУШЕВА. Она заметила, что в ходе встреч с представителями РФ, которые прошли очень конструктивно и прагматично, было затронуто много вопросов межгосударственных отношений. В частности, заметила секретарь СНБО, были обсуждения вопросов региональной и глобальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, Р.БОГАТЫРЕВА в ходе визита в Москве сегодня провела встречали с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ, Н.ПАТРУШЕВЫМ.