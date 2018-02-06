В Украине более 16 тысяч компаний не сообщили о своих собственниках

19:26, 06 февраля 2018
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Как отмечается в сообщении, предоставление такой информации важно, так как владелец компании оказывает решающее влияние на ее деятельность и несет за нее ответственность.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в октябре 2014 года приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей", обязывающий действующие в стране компании подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контролере).

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Теги: #конечные владельцы компаний#непрозрачная собственность