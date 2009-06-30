Обама за независимость Украины

Бывший посол США в Украине Уильям МИЛЛЕР отмечает, что США волнует внутренняя ситуация в Украине.

Об этом он сказал в интервью “Главреду”.

“Я не думаю, что политика относительно Украины уже сформирована. Вопрос, который действительно волнует и решение которого зависит от Украины, – это внутренняя ситуация в вашей стране”, - сказал он.

По словам У.МИЛЛЕРА, Украина имеет много проблем с коррупцией и много утраченных возможностей. “Ваши лидеры, которые должны быть наилучшим отражением украинского общества, вместо этого воюют друг с другом”, - добавил У.МИЛЛЕР.

В то же время он заверил, что США помогут Украине пройти через трудности. «Не должно быть сомнению в том, что новая администрация будет поддерживать независимость Украины», - сказал У.МИЛЛЕР.

Он также сообщил, что поддерживал идею визита в Украину в июле Президента США Барака ОБАМЫ.

На вопрос о том, что У.МИЛЛЕР, возможно, не очень доволен тем, что вице-президент США Джо БАЙДЕН, а не Б.ОБАМА приедет в Киев, экс-посол ответил: “Я считаю, что он должен поехать и возглавить двустороннюю комиссию с украинским Президентом или премьером, как было во времена КУЧМЫ (Комиссия Кучма-Гор)”.

У.МИЛЛЕР уточнил, что это будет рабочий визит Дж.БАЙДЕНА.

Отвечая на вопрос, не будет ли Украина маргинализована новой администрацией США, как считают некоторые эксперты, У.МИЛЛЕР сказал: “Нет. Конечно, нет. Украина не может быть маргинализирована, потому что это одна из самых больших стран в Европе после России с огромным населением, очень важным стратегическим расположением”, - сказал он.

У.МИЛЛЕР также выразил надежду, что народ Украины изберет Президента, который приведет к власти новое поколение.