С 1 июля в РФ без работы останутся 40 тысяч букмекеров

Порядка 40 тысяч работников ныне действующих букмекерских контор и тотализаторов с 1 июля могут остаться без работы из-за отказов и задержек с получением необходимых лицензий со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России, заявил РИА Новости во вторник президент Национальной ассоциации букмекеров (НАБ) России Олег Журавский.

"Если до конца сегодняшнего дня организации нашей сферы не получат лицензии на продолжение своей деятельности, то в 23.59 почти все ведущие букмекерские конторы и тотализаторы закроются и почти сорок тысяч россиян - от Калининграда до Владивостока - останутся без работы, - сказал Журавский. - И чуда, скорее всего, сегодня не произойдет, и с завтрашнего дня люди будут отправлены в отпуска до разрешения ситуации".

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день ФНС еще не выдала ни одной лицензии. Глава НАБ добавил, что многие организации выполнили необходимые лицензионные требования, но получили отказ по малообъяснимым причинам. "В соответствии с законом 244 о закрытии с 1 июля 2009 года казино и игорных заведений лицензии букмекерских контор и тотализаторов были пролонгированы до 1 июля, и до этого же срока все организации должны были пройти лицензирование в органах ФНС, - рассказал Журавский. - Полтора года назад Минфин разработал лицензионные требования к букмекерским конторам и тотализаторам, которые в августе 2007 годы были утверждены правительством России. Наша ассоциация в данном вопросе консультировала Минфин и, соответственно, все необходимые требования при последующих подачах заявок были выполнены. Но на 30 июня подавляющему большинству организаций или было отказано в выдаче лицензий, или вопрос до сих пор так и не рассмотрен".

Федеральный закон 244 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" с 1 июля 2009 года ограничивает деятельность казино и игровых заведений четырьмя специально отведенными зонами - в Калининграде, Приморье, на Алтае и на границе Краснодарского края и Ростовской области. Национальная ассоциация букмекеров России создана 8 декабря 2005 года. В настоящее время членами НАБ являются ведущие российские букмекеры, профессионально зарекомендовавшие себя на рынке игорного бизнеса - "Арена", "Лига ставок", "Офсайд", "Пари-матч", "Рус-Телетот", "Фон", "Оскар-Ярд"и др.