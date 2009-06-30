В Германии из-за обнаруженой авиабомбы эвакуированы 6 тыс. человек

Шесть тысяч человек, в том числе целый дом престарелых, эвакуированы в немецких городах Ганновер и Лангенхаген в связи с обнаружением на территории расположенных поблизости от них казарм бывшей военно-воздушной базы неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщила во вторник радиостанция NDR.

Бомба была обнаружена во вторник днем во время подготовительных строительных работ, передает РИА Новости. По данным прибывших на место происшествия пожарных (в Германии они выполняют также обязанности спасателей), транспортировка 500-килограммовой английской авиабомбы, а также ее обезвреживание на месте из-за поврежденного в результате удара о землю взрывателя невозможны. В этой связи, отмечает радиостанция, было принято решение эвакуировать людей из возможного радиуса поражения и подорвать "военный подарок". Как сообщает NDR, с 20.00 по местному времени (22.00 мск) эвакуированных начнут временно размещать в уже подготовленных для этого зданиях двух школ, а подрыв бомбы предполагается осуществить ближе к полуночи по местному времени.