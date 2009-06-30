Пайфер: Белый дом еще не очертил политику относительно Украины

Администрация Президента США Барака ОБАМЫ еще не очертила свою политику относительно Украины.

Об этом сказал экс-посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР (1998-2000) в интервью “Главреду”.

“Администрация ОБАМЫ еще не очертила свою политику относительно Украины, частично потому, что не были назначены конкретные люди, отвечающие за этот регион. Заместитель госсекретаря США, ответственный за европейские дела, занимает свою должность лишь месяц», - сказал С.ПАЙФЕР.

В то же время С.ПАЙФЕР считает, что политика Президента США относительно Украины будет преследовать те же цели, что и предыдущих администраций, включительно с администрацией Джорджа БУША. “Эти цели заключаются в том, чтобы видеть Украину демократическим и стабильным государством, тесно связанным с Европой и евроатлантическим сообществом”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, важны ли для США следующие президентские выборы в Украине, С.ПАЙФЕР отметил: “Главное, что касается выборов, – убедиться, что процесс проходит демократически. Я не думаю, что Америка будет кому-то конкретному помогать. И я даже не знаю, могла бы ли американская поддержка кому-то помочь».

Он также отметил, что очень важно, что есть надежда, что после президентских выборов будущие Президент и премьер-министр найдут общий язык. “Вся эта борьба, которая велась годами то между Президентом ЮЩЕНКО и премьером ТИМОШЕНКО, то между Президентом ЮЩЕНКО и премьером ЯНУКОВИЧЕМ, существенно отбросили Украину от тех возможностей, которые она имела. И сделали очень сложным задание вообще иметь дело с Киевом”, - добавил он.