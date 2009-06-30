Анонс на 1 июля 2009г.

- Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Польшу.

Визит будет проходить по приглашению Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии.

Среди участников торжеств будут Президент Литвы Валдас АДАМКУС и бывший спикер парламента Беларуси Станислав ШУШКЕВИЧ.

Планируется, что Президент Украины примет участие в церемонии открытия и освящения Мемориальной таблицы в честь 440-летия Люблинской унии под названием «От Люблинской унии к Европейскому Союзу» и в церемонии подписания главами государств совместной декларации.

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15-00 - Заседание Кабинета министров Украины

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9-00 - Состоится Согласительный совет ВРУ при участии руководителей фракции. (ул..Грушевского, 5). Аккредитация на заседание Согласительного Совета не проводится.

10-00 - Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.Грушевского, 5, сессионный зал).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Изменения в бюджетный кодекс - мощный шаг к развитию местных общин”. Участники - члены Президиума Совета сельских и поселковых председателей При Кабинете Министров Украины: Богдан Гусак, председатель Президиума Совета, Липинский сельский председатель, Волынская область; Юрий Орешкин, Станично-Луганский поселковый председатель, Луганская область; Андрей Коваленко, Рокитнянский поселковый председатель, Киевская область; Василий Абаимов, Добротвирский поселковый председатель, Львовская область (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-00 - Состоится презентация юбилейной монеты, посвященной Международному году астрономии, которым ООН объявила 2009 год (НБУ, ул.. Институтская,9.

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12-00- Круглый стол на тему: "Что мешает появлению цифрового ТВ в Украине". Вопросы: Что мешает развитию цифрового телевидения Украины? Государственная поддержка программы внедрения цифрового ТВ: насколько на нее можно рассчитывать? Возможна ли реализация программы "своими силами", то есть за счет телекомпаний? (ЛигаБизнесИнформ, ул. Шамрыло, 23).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция представителей компании “Ремингтон Ворлдвайд лимитед” на тему: “Заместитель министра юстиции Е.Корнийчук руками Премьер-министра Украины пытается повлиять на украинские суды и правоохранительные органы?”. Участники: представитель компании “Ремингтон Ворлдвайд лимитед”, адвокат Вячеслав Лыч; адвокат Владислав Резников (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-30 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества продовольственных товаров на одном из рынков города Киева. Сбор участников в 12-30 возле помещения Главного управления (ул.Сагайдачного, 29А)

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13-00 - В редакции газеты “Крещатик” состоится круглый стол на тему: «Рынок недвижимости 2009 года. Есть ли свет в конце туннеля?». Организатор: Киевский Медиа Холдинг. Приглашены: Николай Толмачев, генеральный директор компании «Т.М.М.», Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров компании «ХХІ Век», Клавдия Бондарева, генеральный директор финансово-строительной компании «Пагода», Андрей Шульга, президент АСНУ, а также независимые эксперты (ул. Владимирская, 51-Б).

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14-00 - Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню кооперации. Организатор - Укоопсоюз. Участники: Станислав Бабенко, председатель Правления Центрального союза потребительских обществ Украины (Укоопсоюзы); Василий Подолян, председатель правления Винницкого облпотребсоюза; Борис Шинкарук, главный редактор газеты "Вести Центрального союза потребительских обществ Украины"; Алексей Нестуля, ректор Полтавского университета потребительской кооперации Украины; Галина Калюжная, председатель Кировоградского обкома профсоюза работников потребительской кооперации и другие (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «И теплоэнергетике каюк?». Приглашены: Александр Попов, министр ЖКХ в оппозиционном правительстве; Елена Гаврилюк, заместитель министра топлива и энергетики Украины; Виталий Яковенко, председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины; Александр Тодийчук, руководитель Киевского международного энергетического клуба «Q-club»; Светлана Голикова, директор компании «Трансэнергоконсалтинг» («Интермедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-30 - Круглый стол на тему: “Состояние выполнения обязательств Украины перед ВТО: год после присоединения”. Инициаторы проведения - Институт собственности и свободы и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул. Грушевского, 5, вход через 9 подъезд, ул. Грушевского, 18/2).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: " Реальное состояние дел на “Укрзалізниці”: известно и неизвестное". Участники: народные депутаты Украины Геннадий Задырко, Владимир Каплиенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-30 - Состоится встреча Киевского городского председателя Леонида Черновецкого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Ганс-Юргеном Гаймзетом. Цель встречи: обсуждение вопроса установления фрагмента Берлинской стены возле здания канцелярии Посольства Федеральной Республики Германия (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний).

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- Состоится пресс-тур на Киевскую гидроэлектростанцию, организованный Представительством Всемирного банка в Украине и ГАК Укргидроэнерго. В программе: пресс-конференция, цель которой осветить вопросы производства и снабжения электроэнергии в Украине, последние новости отрасли и аспекты реализации Проекта реабилитации гидроэлектростанций. Участники: Семен Поташник, председатель правления ОАО "Укргидроэнерго"; Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Деян Остоич, ведущий специалист по энергетики, Сектор стабильного развития, Регион Европы и Средней Азии. Во время тура журналисты посетят Киевскую ГЭС и ГАЭС. Пресс-тур будет проходить 1 июля 2009 года. Автобус, будет ожидать участников возле метро «Арсенальная» в 9:30.