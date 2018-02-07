Бедный, как церковная мышь: Путин подал декларацию о доходах
За месяц до выборов президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах в Центральную избирательную комиссию страны.
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Как говорится в сюжете ТСН, у российского главы на счетах 38,5 миллионов рублей, а это примерно 680 тысяч долларов. Квартира в 77 квадратных метров в Петербурге и гараж. Жилье в Москве на 154 квадраты мэрия предоставила ему в бессрочное пользование.
Среди транспортных средств – три старые легковые автомобили: ГАЗ 21М, 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г. в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г. в., а также автомобильный прицеп "Скиф", 1987 года.
На самом же деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов. Таких денег не имеет ни один самый богатый предприниматель в мире.
Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта этого года – в день, когда после так называемого референдума Путин "присоединил" Крым к РФ. За кресло президента будут бороться восемь кандидатов.