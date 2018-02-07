Бедный, как церковная мышь: Путин подал декларацию о доходах

Российский президент задекларировал всего 680 тысяч долларов. На самом же деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов.

За месяц до выборов президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах в Центральную избирательную комиссию страны.

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Как говорится в сюжете ТСН, у российского главы на счетах 38,5 миллионов рублей, а это примерно 680 тысяч долларов. Квартира в 77 квадратных метров в Петербурге и гараж. Жилье в Москве на 154 квадраты мэрия предоставила ему в бессрочное пользование.

Среди транспортных средств – три старые легковые автомобили: ГАЗ 21М, 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г. в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г. в., а также автомобильный прицеп "Скиф", 1987 года.

На самом же деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина может достигать 200 миллиардов долларов. Таких денег не имеет ни один самый богатый предприниматель в мире.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта этого года – в день, когда после так называемого референдума Путин "присоединил" Крым к РФ. За кресло президента будут бороться восемь кандидатов.