Пост председателя в Евросоюзе перешел Швеции

Со среды, 1 июля, председательство в Евросоюзе календарно переходит на полгода к Швеции. До этого этот пост занимала Чехия, сообщаетwww.k2kapital.com.

Одним из главных достижений Чехии во время председательства в ЕС обозреватели называют то, что чешскому руководству удалось обеспечить бесперебойную работу институтов ЕС. В то же время отношения Россия-ЕС при чешском председательстве, по мнению наблюдателей, были вполне сбалансированы, несмотря на "газовый" кризис между Россией и Украиной.

Швеция, принимающая у Чехии эстафету председательства в ЕС со своей стороны, продолжит поддержку программы "Восточное партнерство", которую она инициировала совместно с Польшей.