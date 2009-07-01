В Москве закрыты все игорные заведения

Оперативные группы из представителей городских властей и правоохранительных органов проверили в ночь на среду все 513 игорных заведения Москвы, все они были закрыты, но почти в 350-ти хозяева не успели вывезти оборудование, сообщил журналистам первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Леонид Крутаков, сообщает РИА Новости.

В России 1 июля вступил в силу вызвавший широкий общественный резонанс федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны кроме специально отведенных четырех зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. Это ограничение не распространяется на тотализаторы (ипподром) и спортивный покер.

"Сегодня с ноля часов проходили проверки казино и залов игровых автоматов на предмет их закрытия. В результате в течение ночи 115 оперативных групп обследовали более 500 игорных заведений города, все они были закрыты, согласно федеральному закону", - сказал Крутаков.

По его словам, в 349 игорных заведениях оборудование еще не вывезено.

"Эти заведения будут подвергаться дополнительным проверкам до тех пор, пока оборудование не будет вывезено", - отметил замруководителя пресс-службы.

Он также сообщил, что из 90 игорных заведений, расположенных в торговых объектах, в 33 также еще находится игорное оборудование.

Крутаков добавил, что в Москве начала работать горячая линия (633-62-62), позвонить на которую и сообщить о подпольном игорном заведении сможет каждый.

"Правоохранительные органы будут пресекать попытки нелегальной деятельности, а организаторы игорного бизнеса будут отвечать перед законом. Мы не позволим игромании продолжать наносить вред социальному здоровью москвичей", - заключил Крутаков.

По его словам, в результате проверки одного из залов игровых автоматов (ООО Д.А.В.), расположенного на Митинской улице, было выявлено игорное заведение, которое продолжало свою работу 1 июля в 01.25. Префектурой Северо-Западного административного округа были вызваны сотрудники УВД, и деятельность объекта была прекращена.