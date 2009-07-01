ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Госфинуслуг занялась финансовым оздоровлением КС «Фортеця», в котором пишет, что Госфинуслуг утвердила план финансового оздоровления одного из крупнейших кредитных союзов Украины - КС «Фортеця». Этот документ дает возможность союзу разделить свою ответственность перед вкладчиками с комиссией, так как последняя назначает своего контролера, который в «ручном режиме» управляет финансовыми потоками союза. Контролером «Фортеци» стала вице-президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Людмила Кравченко…

http://delo.ua/news/108881/

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Также «Дело» в материале «Канада будет бороться с Россией за арктические нефть и газ» пишет о том, что глава канадского МИД Лоренс Кэннон считает, что Канада – "арктическая сверхдержава". Несмотря на попытки России вырваться вперед в начавшейся гонке за арктическую нефть, Кэннон заявил, что претензии Канады на ископаемые богатства Севера подкрепляются наукой, международным правом и "технологическим лидерством". По его словам, Канада "не поддастся давлению" РФ в вопросе о спорных подводных территориях близ Северного полюса…

http://delo.ua/news/108853/

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«Дело» в материале «Миллионеров в Украине стало больше на 5%» пишет о том, что, несмотря на кризис, в прошлом году количество миллионеров в Украине увеличилось почти на 400 человек. Так, по данным заместителя председателя Государственной налоговой администрации Сергея Лекаря, в 2008 году 7423 украинца задекларировали доход свыше миллиона гривень, в то время как в 2007-м их было 7044 человека. При этом миллиардеров в Украине по-прежнему нет…

http://delo.ua/news/108876/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Третий и лишний» пишет о том, что у НАК "Нафтогаз Украины" появился конкурент. Как стало известно изданию, с мая этого года компания "Промгаз Украины" народного депутата Руслана Богдана (БЮТ) начала импорт российского газа. Аналитики отмечают, что он не имеет перспектив, поскольку нарушает закон России об экспорте газа. А факт поставок в обход российской монополии, по их мнению, может негативно повлиять на взаимоотношения "Нафтогаза" и "Газпрома"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196205

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Братья Клюевы возьмут «Национальный кредит» пишет – изданию стало известно, что Нацбанк передумал ликвидировать банк "Национальный кредит" – "дочку" Проминвестбанка, так как его решили купить братья Андрей и Сергей Клюевы. Сделка позволит Проминвестбанку избавиться от проблемного актива, а его партнерам – братьям Клюевым – заработать на перепродаже банка, за который сейчас они отдают 2 млн. грн. Это единственный способ вернуть деньги вкладчикам, уверены акционеры банка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196201

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Украина обогнала Европу» пишет о том, что реальная безработица в Украине, согласно методологии Международной организации труда, увеличилась до 9,5% – за прошедший год работы лишились свыше полумиллиона человек. Впрочем, в шести странах Евросоюза ситуация на рынке труда еще хуже. По мнению экспертов, в середине года рост безработицы должен затормозиться, по самому худшему прогнозу, работы в Украине не будет всего у 15% активного населения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1196192

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«Газета по-киевски» в материале «Доллар поднимется до 7,90» пишет - если Нацбанк не выйдет на рынок продавать валюту, она будет и дальше дорожать…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/07/01/084512.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Семь "честных" способов бесплатного проезда» пишет - кризис заставил горожан наловчиться бесплатно ездить в пассажирском транспорте и подает результаты собственного расследования ситуации…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/07/01/084718.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинский ВВП рухнул на 20%» пишет – Кабмин и Госкомстат наконец-то рассекретили данные о главном показателе экономики — ВВП, которые обещали обнародовать еще в мае. Впрочем, скрывать было что — за первый квартал 2009 года ВВП рухнул на 20,3%. Это крупнейший обвал среди всех европейских экономик. Подобное с Украиной случалось только в самые свирепые годы кризиса начала 1990-х…

http://www.segodnya.ua/news/14061846.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ЕС поможет закачать газ, но не "на шару"…» пишет - Еврокомиссия согласилась предоставить кредит для закачки газа в украинские ПГХ. Взамен мы должны структурно реформировать отрасль, и не только…

http://economics.unian.net/rus/detail/15548

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В Москве казино больше нет» пишет о том, что проведенные милицией РФ и властями Москвы рейды показали, что казино и игорные залы прекратили свою работу в ночь на 1 июля, выполняя федеральный закон № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации … азартных игр…». С 1 июля любые азартные игры можно организовывать только на территории четырех игорных зон: «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области, «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининградской области, а также некая зона в Приморском крае, местоположение которой пока даже не определено…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/01/796166

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Издание «Известия» в публикации «Молочная» карта в газовой игре» пишет о том, что шаткое перемирие в молочной войне между Москвой и Минском может быть нарушено в любой момент. Как заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, белорусы не спешат предоставлять РФ образцы ввозимой продукции на экспертизу. Поэтому поставки могут быть снова запрещены. Случайно или нет, но это заявление сделано на фоне нового противостояния - газового. "Газпром" требует от Минска срочно расплатиться с накопленными долгами. Но власти Белоруссии не собираются выполнять требования монополии…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130158/

(УНИАН)