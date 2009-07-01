На аукционе в Лондоне продано 6 картин украинских художников

На Международных торгах ведущего аукционного дома Phillips de Pury & Company, которые состоялись 29 июня в Лондоне, были проданы 6 картин украинских современных художников, сообщили УНИАН в галерее "Коллекция".

Рекорд по цене молотка среди украинцев побил Александр Ройтбурд, монументальная работа которого под названием «Прощай, Караваджо!» была продана за $ 97 000, вдвое превысив первичную оценочную стоимость. Работа Василия Цаголова из цикла «Офисная любовь-2» ушла в руки западного коллекционера за $ 53 600, полотно Александра Гнилицкого «Небо. Олеговская» было продано за $41 250. Работа Максима Мамсикова «Морской бой» была продана за $ 35 000. Картина Ильи Чичкана «Из жизни насекомых» была продана за $ 25 000. Цена молотка за работу Матвея Вайсберга «Предпоследнее небо» составила $13 500.

Работы на аукцион были представлены киевскими галереями «Коллекция» и «Боттега». По информации аукционного дома, большую часть покупателей составили отечественные коллекционеры.

Ранее, самая большая официально задокументированная аукционная продажа среди украинцев принадлежала Илье Чичкану за работу «It» на предыдущем аукционе Phillips de Pury & Company, который состоялся в июне 2008 года. Цена молотка составила $ 70 000.

В релизе отмечается, что среди 168 участников этого аукциона были такие всемирно известные авторы как Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дамиен Херст, Джеф Кунс, Сем Тейлор-Вуд, Андреас Гурски и др.

Сам факт участия и продажи в аукционе подобного уровня значительно повышает статус украинского современного искусства и увеличивает шансы интеграции в мировой контекст, считают в галлере "Коллекция".

Справка УНИАН. Аукционный дом Phillips de Pury & Company специализируется на продаже произведений современного искусства и входит в тройку ведущих аукционных домов мира, наряду с Sotheby’s и Christies.