В Польше не хватает квалифицированных рабочих

В самой большой стране Восточной Европы – Польше, несмотря на кризис, повлекший за собой рост безработицы, наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования международной компании Manpower.

По данным компании, которая исследует рынок труда в 39 странах мира, в Польше количество фирм, испытывающих трудности с набором квалифицированного персонала, за последний год сократилось только на 1% – до 48%. Больше всего не хватает электриков, плотников, столяров, сварщиков, каменщиков и слесарей-водопроводчиков.

Также фирмы предлагают трудоустройство, но не могут найти соответствующих сотрудников на должности менеджеров проектов, работников отдела по работе с клиентами, торговцев, водителей, ассистентов директоров и шеф-поваров. Среды людей с высшим образованием больше всего не хватает инженеров и IT-специалистов.

В Manpower отмечают, что Польша заняла пятое место среди 33 стран, в которых проводилось исследование, по количеству вакансий.

Эксперты объясняют трудности с набором квалифицированного персонала тем, что многие молодые люди, которые после базовой школы пытались получить профессию квалифицированного рабочего, теперь продолжают учебу. Вместе с тем, чтобы стать квалифицированным рабочим, кроме соответствующего образования, необходимо иметь многолетний опыт.

По данным Manpower, среди 27 стран Евросоюза, к которому Польша присоединилась пять лет назад, худшая ситуация с квалифицированными рабочими только в Румынии, которая вступила в ЕС в 2007 году. Там трудности с набором работников декларируют 62% опрошенных фирм.

Меньше всего проблем с набором квалифицированного персонала в Ирландии (5%), Испании (8%), Великобритании (11%), Китае (15%) и Чехии (17%).

Как сообщал УНИАН, правительство Польши решило выделить на дофинансирование подготовки специалистов технических специальностей 375 млн. долларов до 2013 года.

По оценкам экспертов, через четыре года в стране будет не хватать 46 тыс. инженеров и 22 тыс. специалистов в сфере услуг.

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше с начала 90-х годов и почти до 2004 года был очень высокий уровень безработицы, доходивший даже до 20%.

После вступления в Евросоюз поляки получили больше возможностей для работы в других странах, чем воспользовались многие молодые люди с высшим образованием, которым не удалось найти работу по специальности в Польше.

За границей большинство поляков выполняли физическую работу (на стройке, на фабриках, в сельском хозяйстве, по уходу за старыми и больными людьми).

В 2008 году за границей работало около 2 млн. польских граждан, а уровень безработицы к осени упал до 9%, однако снова начал увеличиваться из-за мирового финансово-экономического кризиса и весной 2009 года составлял около 11%.