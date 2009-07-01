В ВР до сих пор не началось пленарное заседание

По состоянию на 10.15 в Верховной Раде не началось внеочередное пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокирование.

В частности, заблокированы все входы в президиум ВР. Часть депутатов от фракции Партии регионов разместилась в ложе правительства, президиума и возле трибуны парламента.

Депутаты от других фракций находятся в сессионном зале.

В настоящее время продолжается Согласительный совет в кабинете Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с участием лидеров фракций и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.