В ВР до сих пор не началось пленарное заседание
11:01, 01 июля 2009Разное
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Приехала Тимошенко...
По состоянию на 10.15 в Верховной Раде не началось внеочередное пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокирование.
В частности, заблокированы все входы в президиум ВР. Часть депутатов от фракции Партии регионов разместилась в ложе правительства, президиума и возле трибуны парламента.
Депутаты от других фракций находятся в сессионном зале.
В настоящее время продолжается Согласительный совет в кабинете Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с участием лидеров фракций и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
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