Началось пленарное заседание парламента

Началось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, после полуторачасового блокирования работы ВР депутатами от Партии регионов лидеры фракций вернулись в сессионный зал с консультаций, которые проходили у председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

Непосредственно в сессионном зале лидеры фракций провели короткие заседания своих политических сил.

В 11.30, после того, как было снято блокирование, в сессионный зал вошли руководители парламента – председатель ВР В.ЛИТВИН, его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ и заместитель Николай ТОМЕНКО.

В сессионном зале зарегистрировались 442 народных депутата.

Народные депутаты утвердили такую повестку дня: рассмотреть законопроекты по изменениям в государственный бюджет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты, а также изменения в законодательство, касающееся выборов президента, и кадровые вопросы.

По словам Литвина, участники согласительного совета договорились о рассмотрении двух законопроектов о внесении изменений в государственный бюджет нынешнего года, один из которых предлагает увеличить размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Кроме того, депутаты рассмотрят изменения в некоторые законы о выборах президента Украины, а также кадровые вопросы по увольнению и назначению министров и других руководителей органов госвласти.

По словам спикера, перед рассмотрением кадровых вопросов в заседании будет объявлен дополнительный получасовой перерыв для дополнительных консультаций.

Депутатам раздали проекты постановлений об увольнении министра юстиции Николая Онищука и о назначении двух вице-премьеров Юрия Любоненко и Михаила Згуровского, министра финансов Федора Ярошенко, министра транспорта и связи Тариела Васадзе, министра юстиции Виктора Шемчука.