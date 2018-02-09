Индия оштрафовала Google на $21 миллион

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Комиссия по защите конкуренции Индии (CCI) обвинила американскую корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска и поиска рекламных услуг в стране, говорится в сообщении регулятора.

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Регулятор по итогам проверки обязал американскую компанию выплатить штраф в размере 1,36 миллиарда рупий (21 миллион долларов), сообщает Прайм.

По данным CCI, поисковик Google в стране выдавал результаты поисковых запросов таким образом, чтобы увеличивать посещаемость собственных сервисов: в частности, речь идет о сервисе Google Flight.

"Признано, что Google применяла практику искажения поиска, что наносит вред как конкурентам компании, так и пользователям", - добавил регулятор.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, образованную в августе 2015 года. Сама Google с поисковой системой, Android и YouTube в октябре вошли в холдинг. Также Alphabet получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.