ГЛАВНОЕ на 1 июля (день)

Хроника дня

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Экономика

Тимошенко: правительство обеспечит расчеты за газ

Тема расчетов за российский газ будет использоваться в президентской избирательной кампании, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью журналистам.

Выборы Президента Украины назначены на 17 января 2010 года, в них намерены принять премьер Юлия Тимошенко, лидер Партии регионов Виктор Янукович, нынешний Президент Виктор Ющенко, спикер парламента Владимир Литвин.

"Я понимаю истерическое настроение всего политикума перед президентскими выборами, но то, что касается обеспечения Украины природным газом, расчетов за природный газ - и далее правительство будет осуществлять четко, успешно и день в день", - сказала Тимошенко, посоветовав журналистам "не обращать внимание на истерики политиков".

Ю.ТИМОШЕНКО призвала не обращать внимания «на истерики политиков сегодня в государстве», поскольку они считают, «что истерики им добавляют рейтинги на президентских выборах».

Она отметила, что сегодня правительственная команда работает «в очень тяжелых условиях, в условиях крайнего политического кризиса, который создан искусственно, в условиях крайнего финансово-экономического мирового кризиса».

«Но мы удерживаем страну в стабильном режиме и не допустим расшатывания экономической и финансовой ситуации», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

ЕС недоволен введением 13%-ной пошлины Украиной

Европейский Союз ожидает от Украины предложений по тарифам на “чувствительную продукцию”.

Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«От украинской стороны мы ожидаем предложений, касающихся тарифов для ”чувствительной продукции”. Украинская сторона постоянно задерживает предоставление таких предложений, и мы очень надеемся, что в течение этой недели произойдет определенный прогресс в решении этого вопроса», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он сообщил, что сегодня в Киеве проходят переговоры по этому вопросу.

Европейский Союз считает нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО) введение 13-процентной надбавки к импортным пошлинам со стороны Украины. По словам главы представительства ЕК, требованием Евросоюза о вступлении Украины в ВТО, как основное условие для подписания договора о зоне свободной торговли, предполагалось, что Украина будет выполнять эти правила. "Однако она их нарушила, введя дополнительные пошлины на импорт в марте 2009 г.", - сказал Ж.М.П.Тейшейра. По его словам, несмотря на тот факт, что на большинство товаров дополнительные пошлины были отменены (сейчас их действие распространяется на импортные автомобили и холодильники), в ЕС такие действия считают нарушением правил ВТО.

"Еврокомиссия внимательно отслеживает эти вопросы, однако решение в отношении возможных санкций против Украины будут приниматься согласно правилам ВТО", - отметил Ж.М.П. Тейшейра.

Он отметил, что одной из целей переговоров относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является достижение абсолютно свободной торговли 95% от всей продукции.

Напомним, Кабинет Министров Украины инициировал снижение ставки ввозной пошлины на крупный рогатый скот с 5-15% до 1%. Кроме того, правительство выступает за установление нулевой ставки пошлин на стеклобой, а также на ввоз оборудования для судо- и автомобилестроения, которое не производится в Украине.

Общество

С сегодняшнего дня повышена минимальная зарплата

С сегодняшнего дня в Украине повышается размер минимальной заработной платы. Так, если с 1 апреля по 30 июня он составлял 625 гривень, то с 1 июля по 30 сентября минимальная зарплата будет 630 гривень. Это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

Согласно ст. 55 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", с 1 января 2009 года размер минимальной заработной платы был установлен на уровне 605 гривень, с 1 апреля 2009 года - 625 гривень, с 1 июля 2009 года - 630 гривень, с 1 октября 2009 года - 650 гривень, с 1 декабря 2009 года - 669 гривень в месяц. В целом в 2009 г. минимальная зарплата будет повышена на 64 грн. – с 605 грн. до 669 грн.

Кроме того, надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию и инвалидам составляет с 1 июля повышена до 14,2 грн., с 1 октября – до 28,4 грн. (пост. Кабмина №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”).

Финансы

ВР обязала НБУ пополнить госбюджет на 9,8 млрд. долл.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в законы "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины".

За принятие соответствующего закона в целом проголосовали 373 народных депутата из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами по итогам 2008 года на сумму не менее 4.008.112 тыс. грн.; по итогам поквартального выполнения сметы доходов и расходов Национального банка в текущем году на общую сумму не менее 9.800.000 тыс. грн., в том числе за первое полугодие не менее 3.400.000 тыс. грн. – до 20 июля, за третий квартал не менее 3.400.000 тыс. грн. – до 20 октября, за четвертый квартал не менее 3.000.000 тыс. грн. – до 10 декабря".

Средства НБУ предлагается направить на подготовку и проведение в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Нацбанк в январе и апреле т.г. уже перечислил в гобюджет сумму превышения доходов над расходами - 4 млрд. 008,1 млн. грн., а также уплатил в бюджет сверх годового плана 396 млн. грн. В целом, на 1 июня т.г. Нацбанк выполнил годовой план на 109,9% и перечислил в государственный бюджет 4 млрд. 404,1 млн. грн.

НБУ выкупил ОВГЗ почти на 4,7 млрд. грн.

В последнюю неделю июня Национальный банк Украины выкупил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,699 млрд. грн., сообщается на сайте Нацбанка.

За период с 22 июня по 30 июня 2009 года сумма ОВГЗ в портфеле НБУ увеличилась с 23,885 млрд. грн. до 28,584 млрд. грн.

«Эту эмиссию, которую мы видим, она пойдет на финансирование дефицита бюджета, - высказал свое мнение УНИАН заместитель директора, главный финансовый аналитик РА «Эксперт рейтинг» Виталий ШАПРАН, - По нашим оценкам за 2009 год соотношение между дефицитом и ВВП может составить где-то 11% - это достаточно большая цифра. Часть дефицита может быть профинансирована за счет кредитов МВФ, часть – за счет эмиссии».

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что чрезмерная монетизация ОВГЗ создает дополнительные инфляционные риски. «На сегодняшний день Национальный банк воздерживается от монетизации ценных бумаг правительства, поскольку этим действительно создаются дополнительные инфляционные риски», - сказал он.

Рынки

В Украине повышен акциз на алкоголь и на пиво

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу Закон № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг .

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об увеличении акцизного сбора на пиво на 93,5% – с 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.

Агро

Украина экспортировала 24,7 млн. тонн зерна в 2008-2009 маркетинговом году (июль 2008 – июнь 2009 гг.), сообщает Украинская аграрная конфедерация.

Суммарный экспорт украинских зерновых урожая 2008 года совсем немного не дотянул до 25 млн. тонн. По факту превышены всевозможные прогнозы различных аналитиков, так как экспортировано 12,7 млн. тонн пшеницы, 6,3 млн. тонн ячменя и 5,5 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, по состоянию на 1 июля экспортировано свыше 3,6 млн. тонн масличных культур, в том числе рапса – 2,6 млн. тонн, сои – 0,2 млн. тонн, подсолнечника – свыше 800 тыс. тонн.

Основная часть главной украинской масличной культуры – подсолнечника – урожая 2008 года была переработана и продолжает перерабатываться в Украине. На 1 июля производство подсолнечного масла составило 2 млн. 150 тыс. тонн, из которых экспортировано 1,7 млн. тонн.

Сезон маслодобычи продолжается: по оперативным данным, на маслоэкстракционных заводах и у товаропроизводителей имеется в наличии около 1 млн. тонн семян подсолнечника.

«Таким образом, Украина уверенно врывается в первую тройку основных экспортёров зерна, являясь важнейшим фактором в продовольственном обеспечении населения всего мира», – отметили в УАК.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. Курс покупки/продажи американской валюты немного повысился по сравнению с 30 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,640-7,755 грн./долл., по продаже – 7,76-7,82 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 30 июня и составляет 10,79/10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,06 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1% по сравнению с 30 июня и составляет в среднем 0,2360 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2507 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,244 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,82 грн./евро, продажи – 10,96 грн./евро, курс незначительно повысился по сравнению с 30 июня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9% по сравнению с 30 июня и составляет в среднем 0,2365 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2506 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6405, к евро – 10,799083, к российскому рублю – 0,24616.