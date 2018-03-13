Баланс недели: МВФ возвращается, "Нафтогаз" объявляет о закупке газа у "Газпрома", гривня идет в рост

На минувшей неделе Международный валютный фонд сообщил о приезде в Украину своей миссии. Эксперты ключевого кредитора Украины посетят Киев в период с 12 по 16 февраля.

Основными нерешенными вопросами необходимыми для возобновления сотрудничества Украины и Фонда остаются принятие закона об антикоррупционном суде, а также установление рыночной цены на газ. Кроме того, для Международного валютного фонда важным сигналом для возобновления сотрудничества станет назначение главы Национального банка Украины. Несколько недель назад президент Петр Порошенко предложил парламентариям уволить с поста главы НБУ Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

По прогнозам премьер-министра Владимира Гройсмана, закон об антикоррупционном суде Рада должна принять в ближайшие месяцы.

"Этот вопрос является ключевым, очень важным для Украины, и считаю, что в ближайшие месяцы должен быть одобрен закон о создании независимого, качественного антикоррупционного суда. Самое главное - это не просто его создать, а, чтобы этот антикоррупционный суд в конце концов вынес первый приговор тем коррупционерам, которые перепутали свой собственный карман с государственным", - сказал премьер.

В тоже время в вопросе установки рыночной цены на газ для всех секторов – как для промышленности, так и для населения, правительство пока воздерживается от точных сроков.

По словам премьера, Кабинет министров Украины не будет повышать цену на газ в текущем отопительном сезоне, однако находится в диалоге с МВФ о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан. Глава правительства признал, что переговоры с Фондом, в том числе по вопросу цены на газ, не будут легкими.

"Переговоры всегда сложные. Но очень важно, чтобы в этих переговорах мы находили понимание и компромисс. Я на это настроен. Я настроен позитивно, я настроен на продолжение сотрудничества, я настроен на качественную защиту украинских граждан", - подчеркнул Гройсман.

На минувшей неделе финансовый комитет парламента одобрил назначение главой Национального банка Смолия. Тем не менее для вынесения вопроса о его назначении на повестку дня в Верховной Раде, по словам спикера парламента Андрея Парубия, Смолию необходимо будет пройти собеседования во всех депутатских фракциях.

По прогнозам спикера, вопрос назначения главы НБУ депутаты рассмотрят до конца февраля.

В любом случае и правительству и депутатам необходимо поторопиться с принятием важных для страны решений, так как Украине только в текущем году предстоит выплатить 7,4 миллиарда долларов, а золотовалютные резервы НБУ только в январе снизились на 2% и составили 18,4 миллиарда гривень.

Депутаты в деле

На прошедшей неделе после новогодних праздников возобновила свою работу Верховная Рада. Депутатам на текущей сессии предстоит принять подготовленный правительством пакет из трех десятков законопроектов, которые по прогнозам Кабмина, смогут ускорить экономический рост Украины на 5-7%.

По словам премьера, законопроекты предусматривают внедрение «единого окна» на всех украинских таможнях, дальнейшую реформу Государственной фискальной службы, законодательное урегулирование деятельности бизнес-омбудсмена, создание Службы финансовых расследований, урегулирование деятельности обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с международными стандартами, комплексную дерегуляцию для прогресса страны в рейтинге Doing Business, дерегуляцию в нефтегазовой отрасли.

В реформаторский законодательный пакет также входят инициативы по упрощению валютного регулирования, созданию условий для доступного кредитования, компенсацию государством стоимости кредитов бизнеса, упрощение работы институциональных инвесторов в Украине, создание товарных бирж, защиту прав кредиторов и вкладчиков банков, а также усиление защиты интеллектуальной собственности.

За первую в феврале пленарную неделю парламентариям удалось принять два важных законопроекта из этого списка. В частности, был принят закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который позволит усовершенствовать создание, деятельность и ликвидацию компаний, создавать в них наблюдательные советы и заключать между участниками корпоративные договоры, что будет способствовать увеличению привлекательности этих форм ведения бизнеса для инвесторов.

Кроме того, депутаты наконец поддержали создание в Украине кредитного реестра Национального банка Украины, в котором будет аккумулироваться информация банков о должниках по кредитам с возможностью ее предоставления банкам на бесплатной основе.

Принятый Верховной Радой во вторник закон о создании кредитного реестра НБУ позволит сформировать в стране более надежную банковскую систему. При этом закон предусматривает право должника получить доступ к информации о себе в кредитном реестре НБУ и требовать корректировки этой информации в случае несогласия с ее содержанием.

Ряд важных решений, направленных на ускорение экономического роста, на уходящей неделе принял и Кабмин. В частности, правительство приняло решение о создании Экспортно-кредитного агентства в форме частного акционерного общества для поддержки отечественных экспортеров.

Создание юридического лица займет 4-5 месяцев, а параллельно будут проходить процессы изменения законодательства и поиск финансирования для работы агентства по лучшим мировым стандартам.

Правительство утвердило механизмы распределения 6 миллиардов гривень на поддержку агропромышленного комплекса. Утвержденные механизмы поддержки предусматривают 2,5 миллиарда гривень на строительство молочно-товарных комплексов и ферм через кредитование под 3% годовых в гривне до пяти лет. Правительство также будет поддерживать молочное стадо, компенсируя 1500 гривень в год на одну дойную корову, развивать содержание поголовья в домохозяйствах, выделяя 2500 гривень в год на молодняк (на каждое животное) при условии его содержания в течение одного года.

Кроме того, Кабмин будет компенсировать 25% стоимости приобретения отечественной сельхозтехники на сумму 1 млрд грн, компенсировать 70% стоимости украинского посадочного материала для развития садоводства, выделит 1 млрд грн для кредитования фермерских хозяйств под 1% в год в гривне, а также компенсирует фермерам 40% стоимости отечественной техники.

Возврат на газовый рынок России

На минувшей неделе стало известно, что "Нафтогаз Украины", выполняя решение Стокгольмского арбитража, планирует после более чем двухгодичного перерыва начать в марте закупки газа у российского газового монополиста госкомпании "Газпром".

"Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольма – УНИАН) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у "Газпрома", - сообщил журналистам глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В прошлом году Украина увеличила закупки газа на европейском рынке на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. В декабре 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов.

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год.

Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и некоррупционными.

В тоже время Коболев отметил, что цена будущих закупок газа у "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, будет привлекательной.

По ожиданиям экспертов возобновление закупок газа из России, позволит нашей стране снизить себестоимость газа, так как ожидается, что цены закупки российского газа будут ниже закупок у европейских стран.

Снижение себестоимости газа особенно актуально, так как на минувшей неделе СМИ опубликовали письмо Министерства финансов к Министерству экономического развития и торговли, в котором указываются ключевые показатели проекта финплана "Нафтогаза" на 2018 год. В письме Минфина отмечается, что на сегодня действует цена 4 942 гривень за тысячу и с 1 апреля согласно финплану "Нафтогаза" цена должна вырасти до 8 030 грн за тыс. куб. м или на 62% по сравнению с действующей ценой. В своем письме Минфин обращает внимание на отсутствие экономических расчетов (с указанием себестоимости добычи газа), которые бы объясняли рост цен на газ с 1 апреля 2018 года. Также отсутствует анализ влияния роста цен на государственный бюджет.

В пресс-службе "Нафтогаза" УНИАН сообщили, что финплан компании находится на этапе разработки и согласования с правительством, поэтому госхолдинг пока не может прокомментировать его составляющие.

Возрождение гривни

На минувшей неделе котировки гривни после снижения и волатильности в период затянувшихся новогодних праздников к радости большинства украинцев начали уверенно укрепляться.

Гривня по отношению к доллару на прошлой неделе ежедневно росла по отношению к доллару на 10-20 копеек и в пятницу достигла уровня начала декабря 2017 года - 27,07 гривни/доллар. За последнюю неделю национальная валюта по отношению к доллару укрепилась более чем на 80 копеек, а по отношению к 22 января, когда было зафиксировано максимальное падение национальной валюты - более чем на полторы гривни.

Укрепление гривни было прогнозируемо, так как временное ослабление было связано с уменьшением деловой активности и сокращением выручки экспортеров на новогодние праздники, а также с традиционными пиковыми соцвыплатами в конце года.

В первую декаду февраля эффект был нивелирован, экспортеры стали активнее продавать свои товары, и, соответственно, заводить в страну и продавать валютную выручку на межбанке.

Кроме того, значительное укрепление гривни связано с проводимой Нацбанком жесткой монетарной политикой. Удешевление доллара позволило НБУ трижды выходить на межбанк и выкупить более чем 154 миллионов долларов для пополнения резервов и дальнейшего сглаживания колебаний курса в случае необходимости.

На наступающей неделе страну ждут не менее важные экономические события. В Киеве будет работать миссия МВФ, и украинские чиновники получат возможность согласовать часть параметров по дальнейшему пересмотру программы сотрудничества с Фондом, а Госстат опубликует данные о результатах внешней торговли в 2017 году и промышленном производстве в январе.

Ксения Обуховская