Согласие по кадровым вопросам в ВР не достигнуто

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием планерного заседания председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что во время согласительного совета не было принято ни одного решения относительно процедуры рассмотрения в сессионном зале кадровых вопросов.

В частности, по его словам, обсуждались три варианта. Первый вариант заключался в необходимости рассмотрения всех кадровых предложений с обсуждением по каждой конкретной кандидатуре.

Второй вариант, по словам В.ЛИТВИНА, предусматривал включение в единый пакет всех кадровых вопросов, касающихся как освобождения, так и назначения, чтобы такое решение поддержало конституционное большинство ВР.

Третий вариант, сказал глава парламента, заключался в рассмотрении лишь тех кадровых вопросов, по которым есть вакансии и которые касаются исключительно должностей в Кабинете министров.

В.ЛИТВИН отметил, что по ни одному из этих предложений не удалось достичь согласия, потому консультации будут продолжены.

Он также подчеркнул, что если будет соответствующее предложение, то на этой неделе парламент может провести еще одно внеочередное заседание.

При этом В.ЛИТВИН сказал, что если такой инициативы не будет, депутаты соберутся лишь в понедельник, 6 июля, для проведения согласительного совета и для проведения на будущей неделе очередных пленарных заседаний.