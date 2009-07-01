ЕС намерен до конца года заключить с Украиной соглашение

Европейский Союз планирует до конца года заключить с Украиной соглашение о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН.

“Мы были бы более чем счастливы, если бы могли завершить эти переговоры до конца этого года. Но ЕС - это лишь один партнер в переговорном процессе, нам также нужна преданность, обязательства и работа, которая выполняется со стороны Украины”, - сказал он.

По словам посла, это одно из наиболее амбициозных соглашений о зоне свободной торговли из всех, по каким когда-либо вел переговоры Евросоюз.

Он отметил, что заключить соглашение об ассоциации без соглашения о свободной торговле невозможно.

С.ГУЛЛГРЕН заверил, что Швеция будет оказывать поддержку процессу заключения Соглашения об ассоциации. “Очень важно, чтобы мы сохранили динамику этого процесса, особенно в контексте кризиса”, - добавил он.

Председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозеф Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА также отметил, что и украинская сторона, и сторона ЕС хотели бы заключить соглашение о зоне свободной торговли до конца этого года. “Но с приближением к концу года от тех же органов власти мы слышим, что, возможно, так не произойдет, и мы не сможем завершить переговоры”, - сказал он, добавив, что Еврокомиссия всегда была предана процессу переговоров и поставленным целям.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что Еврокомиссия всегда заявляла, что соглашение о зоне свободной торговли является очень амбициозной целью, и нет смысла заключать Соглашение об ассоциации без этого компонента.

Посол Швеции в Украине также отметил, что во время председательства его страны в Евросоюзе (с 1 июля по 31 декабря 2009 года) приоритетом в отношениях с Украиной будет продолжение совместной работы по реализации инициативы «Восточное партнерство».

“Мы сосредоточимся на том, чтобы выполнить те договоренности, которые достигнуты во время саммита в Праге 7 апреля этого года, а также будем работать над тем, чтобы обеспечить финансирование для выполнения наших обязательств”, - сказал он.

С.ГУЛЛГРЕН также сообщил, что в конце этого года состоится саммит Украина-ЕС.