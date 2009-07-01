3 июля состоится внеочередное пленарное заседание ВР

В пятницу, 3 июля, состоится внеочередное пленарное заседание парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 152 народных депутатов Украины, что отвечает требованиями части второй статьи 83 Конституции Украины относительно проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщает, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в пятницу, 3 июля 2009 года, в 10 часов.

Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов этого же дня.