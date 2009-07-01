ГПУ хочет взять Лозинского под стражу

Генпрокуратура Украины просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание, взятие под стражу народного депутата Украины от фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого сегодня было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, которые повлекли смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, подчеркнув, что соответствующее представление сегодня вечером в ВР направил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.