Главное на 1 июля (вечер)

Украина и Евросоюз

Европейский Союз планирует до конца года заключить с Украиной соглашение о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН.

“Мы были бы более чем счастливы, если бы могли завершить эти переговоры до конца этого года. Но ЕС - это лишь один партнер в переговорном процессе, нам также нужна преданность, обязательства и работа, которая выполняется со стороны Украины”, - сказал он.

По словам посла, это одно из наиболее амбициозных соглашений о зоне свободной торговли из всех, по каким когда-либо вел переговоры Евросоюз.

Он отметил, что заключить соглашение об ассоциации без соглашения о свободной торговле невозможно.

С.ГУЛЛГРЕН заверил, что Швеция будет оказывать поддержку процессу заключения Соглашения об ассоциации. “Очень важно, чтобы мы сохранили динамику этого процесса, особенно в контексте кризиса”, - добавил он.

Председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозеф Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА также отметил, что и украинская сторона, и сторона ЕС хотели бы заключить соглашение о зоне свободной торговли до конца этого года. “Но с приближением к концу года от тех же органов власти мы слышим, что, возможно, так не произойдет, и мы не сможем завершить переговоры”, - сказал он, добавив, что Еврокомиссия всегда была предана процессу переговоров и поставленным целям.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что Еврокомиссия всегда заявляла, что соглашение о зоне свободной торговли является очень амбициозной целью, и нет смысла заключать Соглашение об ассоциации без этого компонента.

Посол Швеции в Украине также отметил, что во время председательства его страны в Евросоюзе (с 1 июля по 31 декабря 2009 года) приоритетом в отношениях с Украиной будет продолжение совместной работы по реализации инициативы «Восточное партнерство».

“Мы сосредоточимся на том, чтобы выполнить те договоренности, которые достигнуты во время саммита в Праге 7 апреля этого года, а также будем работать над тем, чтобы обеспечить финансирование для выполнения наших обязательств”, - сказал он.

С.ГУЛЛГРЕН также сообщил, что в конце этого года состоится саммит Украина-ЕС.

Финансовый рынок

Антимонопольный комитет разрешил Министерству финансов Украины приобрести более 50% акций ПАО (публичное акционерное общество) АБ «Укргазбанк» (г. Киев), ПАО «Родовид Банк» (г. Киев) и ПАО «АКБ «Киев» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 10 июня т.г. Кабинет министров Украины принял постановление о докапитализации первых трех негосударственных банков. Размер докапитализации «Укргазбанка» составит 3,1 млрд. грн., что будет соответствовать доли государства в его уставном капитале 81,578947368%, «Родовид Банка» - 2 млрд. 808,515 млн. грн. и 99,972128268%, банка «Киев» – 3 млрд. 565,294 млн. грн. и 99,936931402% соответственно.

Cегодня, 1 июля, в первый день второго этапа размещения акций дополнительной 8-й эмиссии Национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта», «БТА Банк» (Казахстан) подписался на 36 079 759 штук простых именных акций компании на сумму 211 млн. 066 тыс. 590,15 грн., что составляет 35,17% акций дополнительной эмиссии страховщика.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

При этом компания пока не уточняет весь список акционеров, которые приняли участие в первом этапе подписки.

Также в сообщении отмечается, что срок проведения второго этапа размещения акций НАСК «Оранта» составит, согласно законодательству, триста пятьдесят календарных дней и продлится по 15 июня 2010 года включительно. При этом председатель Наблюдательного совета компании Олег СПИЛКА полагает, что «подписка закроется (с учетом получения всех средств за акции) до 15 сентября этого года, учитывая существующий спрос на ценные бумаги компании».

В ходе второго этапа эмиссии будет реализовано право акционеров, а также право неограниченного круга других физических и юридических лиц, которые не являются акционерами НАСК «Оранта», на приобретение акций НАСК.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ОАО КБ «Национальный стандарт» (г. Киев) присоединиться к АКБ «Европейский».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, переданном агентству УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Временные администрации в обоих банках введены с 15 мая т.г. сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США закрылись на уровне 7,7315/7,7570 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:45 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH 7,6405 грн./долл., а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсу 7,61/7,65 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2470/0,2482 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2482/0,2492 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2483/0,2493 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 31,1425 рублей за доллар (+0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,40/1,41 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8410/10,8845 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,8860/10,9320 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились – 10,8610/10,9065 грн./евро.

По данным НБУ, сегодня на межбанке было куплено 176,494 млн. долл., продано – 177,317 млн. долл. по курсу 7,677531/7,67758 грн./долл. Евро было куплено в объеме 23,493 млн., продано – 31,645 млн. по курсу 10,881451/10,914591 грн./евро. Курс российского рубля сегодня на межбанке установился на уровне 0,2467/0,24841 грн./рубль. Всего было куплено 575,476 млн. рублей, продано – 388,279 млн. рублей.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 763.9500 (на 1 июля – 764.0500)

100 EUR – 1076.8639 (на 1 июля – 1079.9083)

10 RUR – 2.4493 (на 1 июля – 2.4616)

Агропром

Правительство намерено усилить контроль за импортом продуктов питания, прежде всего мяса и молочной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании правительства.

«Я думаю, что пришло время говорить уже и о качестве продовольственных продуктов, сельскохозяйственной продукции, которые пересекают границу Украины», - сказала она.

Премьер-министр отметила, что сегодня на рассмотрение правительства внесено 14 проектов решений, направленных на обеспечение работы аграрного сектора в условиях кризиса.

«Сейчас на своих границах мы ощущаем очень большое давление импортируемой продукции, поскольку каждая страна сегодня закрывает свои границы и каждая страна сегодня стремится защитить свой внутренний рынок на границе. И молочные продукты, и мясо, и овощи – все, что сегодня пересекает границы Украины в существенно больших объемах, чем это было в некризисные времена», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сообщил, что с начала 2009 года в Украину поступило 168 тыс. тонн импортного мяса, что в 1,8 раза превышает объем аналогичного периода пошлого года.

Управление ветеринарной милиции МВД Украины с сегодняшнего дня приступило к проверке наличия маркировки, указывающей на содержание генетически модифицированных организмов в продуктах питания животного происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей МАКСЮТА.

По его словам, данные действия милиции связаны с правительственными требованиями, которые предписывают необходимость соответствующей маркировки продуктов относительно наличия (отсутствия) ГМО.

Министерство аграрной политики прогнозирует, что в 2009-2010 маркетинговом году Украина будет располагать зерновым ресурсом в 51 млн. тонн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на расширенном заседании правительства.

По его словам, прогноз учитывает переходящие остатки запасов зерна с прошлого маркетингового года.

При этом Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что МинАП продолжает настаивать на прогнозе урожая в текущем году на уровне 43 млн. тонн, несмотря на критику, звучащую в адрес этого прогноза.

Новости ТЭК

Компания Remington Worldwide Limited (Гибралтар) увеличит сумму исковых требований к Украине в Стокгольмском арбитражном суде в рамках тяжбы с «Энергоатомом» с 60 тыс. долл. до 30 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН юридический представитель Remington Worldwide Ltd. Вячеслав ЛЫЧ.

По его словам, до 14 июля т.г. компания представит суду уточненные исковые требования.

В.ЛЫЧ сообщил, что суд уже возбудил арбитражное производство и сформировал состав арбитров. При этом спор должен быть рассмотрен до 1 января 2010 года. Адвокат предположил, что первое заседание арбитража состоится уже в октябре в Турине (Италия).

Также В.ЛЫЧ отметил, что этот хозяйственный спор может перерасти в международный скандал. Он пояснил, что причиной этого является письмо первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которым предлагается дать распоряжение Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре «взять на контроль» судебные процессы с участием Remington Worldwide Ltd. и некоторых других компаний. Адвокат считает, что целью такого предложения является максимальное затягивание выплаты задолженности государства перед компанией.

В.ЛЫЧ заявил, что расценивает такие действия Министерства юстиции как непрофессиональные и считает, что они направлены на оказание давления на адвокатов и собственников предприятий, которые пытаются в судебном порядке отстаивать свои права и интересы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 3,5 млн. евро на проведение независимой оценки безопасности ХОЯТ-2, а также завода по переработке жидких ядерных отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель Госкомитета по ядерному регулированию (ГКЯРУ) Елена МЫКОЛАЙЧУК.

По ее словам, указанные средства будут выделены со счета ядерной безопасности ЕБРР, деньги на который поступили от стран-доноров по чернобыльским программам.

Е.МЫКОЛАЙЧУК уточнила, что соответствующее соглашение между ЕБРР, Кабинетом министров Украины и ГКЯРУ о предоставлении гранта может быть подписано уже на следующей неделе.

По словам главы регулятора, средства гранта будут направлены на оплату услуг по независимой оценке ХОЯТ-2, а также завода по переработке жидких ядерных отходов.

При этом 51% от указанной суммы будет выделен консорциуму европейских независимых экспертов, а 49% - украинской профильной организации, специализирующейся на проведении работ по оценке ядерной безопасности.

Беларусь с сегодняшнего дня повысила ставку экспортной пошлины на сырую нефть с 152,8 долл. до 212,6 долл. за 1 тонну.

В соответствие с постановлением белорусского правительства, возросли также экспортные пошлины на нефтепродукты. Так, пошлина на светлые нефтепродукты теперь составит 155,5 долл. за тонну против прежних 115,2 долл., на темные нефтепродукты – 83,8 долл. против 62,1 долл. за тонну.

В аппарате правительства пояснили, что, повышая пошлины, белорусское правительство преследует цель унификации тарифов на экспорт нефти и нефтепродуктов с Россией, которая с 1 июля также увеличила экспортные пошлины. Данное решение белорусского правительства согласуется с подписанным ранее в Москве белорусско-российским межправительственным соглашением о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, передает ИТАР-ТАСС.

Польская нефтегазовая компания PGNiG рассчитывает к концу третьего квартала договориться с «Газпромом» об увеличении поставок российского газа в Польшу на 2–3 миллиарда кубометров с 2010 года – до 10–11 миллиардов кубометров в год, сообщил в среду журналистам зампред правления польской компании Мирослав Добрут.

«Хотим увеличить поставки газа от 2 до 3 миллиардов кубометров с 2010 года», – сказал Добрут. По его словам, действующий контракт предусматривает экспорт российского газа в Польшу в 2010 году в объеме 8 миллиардов кубометров.

М.Добрут напомнил, что у Польши с «Газпромом» долгосрочный контракт с 1996 года, действующий до 2022 года. Документ неоднократно пересматривался, и сейчас стороны вновь обсуждают изменения его параметров.

М.Добрут сообщил, что стороны провели уже две встречи, последняя из которых – в прошлую пятницу в Варшаве, где от России участвовал замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. «Мы представили свои предложения, и через две недели у нас будет очередная встреча», – сказал он, передает РИА «Новости».

Социальная политика

Во втором квартале 2009 года в Украине сохранялась тенденция к резкому уменьшению смертности в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, ссылаясь на оперативные данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Так, если в I квартале текущего года в Украине был зафиксирован 21-23-процентный спад смертности по сравнению с аналогичными периодами 2007 и 2008 гг., то во ІІ квартале этот показатель снизился еще на 3 процента. В общей сложности за апрель-июнь 2009 года в Украине умерли 155 658 человек, в то время как за январь-март – 160 587 человек.

Кроме того, во ІІ квартале текущего года увеличился показатель рождаемости. Если с января по март в Украине родились почти 106 тысяч младенцев, то в апреле-июне родились 108 584 младенцев.

Рекордным является также показатель соотношения количества рожденных и количества умерших граждан. Этот показатель является лучшим, по меньшей мере, за последнее десятилетие.

Так, если, например, в течение первых кварталов 2007-2008 гг. количество рождений к количеству смертей находилось в соотношении 1:1,8 и 1:1,7, то в I квартале 2009 года этот показатель составил 1:1,5. А во ІІ квартале текущего года этот показатель достиг соотношения 1:1,4.

При этом если в первых кварталах 2007-2008 гг. смертность превышала рождаемость во всех регионах, то в I квартале 2009 года сразу в четырех регионах зафиксировано превышение количества рожденных к количеству умерших. В частности в Волынской – на 0,5 процента, в Закарпатской – на 2 процента, в Ривненской области – на 1 процент, в г. Киеве – на 7 процентов.

Во ІІ квартале текущего года рождаемость в этих регионах по отношению к смертности возросла еще больше. В частности, в Волынской области количество рождений на 22 процента превысило количество умерших, в г. Киеве - на 9 процентов, Ривненской области – на 8 процентов, Закарпатской области – на 7 процентов.

В настоящее время в Государственном центре занятости зарегистрировано 683,7 тыс. безработных граждан. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики со ссылкой на слова министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Министр отметила, что сейчас наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества безработных. В частности, в июне их стало меньше на 68 тыс. По ее информации, за 5 месяцев текущего года 318 тыс. граждан было трудоустроено, еще 183 тыс. украинцев прошли соответствующее переобучение. В целом, на сегодня материальную помощь по безработице получают свыше 500 тыс. сограждан.

В то же время министерство внедряет новые проекты по поддержке предприятий с целью не допустить увольнений работников. Так предприятию «Черниговхимволокно» было выделено около 2,5 млн. грн., благодаря чему 2 тыс. работников не стали безработными.

В целом же ситуация на рынке труда стабилизируется, считает Л.ДЕНИСОВА. „Это подтверждает уменьшение количества безработных в Украине. На учете в центрах занятости на сегодня находится 683,7 тыс. незанятых граждан, а это меньше, чем было на 1 ноября 2008 г. (по данным Государственного комитета статистики, на 1 ноября 2008 г. в Украине официально числилось 639,9 тыс. безработных – УНИАН)”, - подчеркнула министр.

Кадровая политика

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики сегодня на заседании поддержал кандидатуру Владимира КАРЕТКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом УНИАН сообщили в комитете.

После этого в Верховную Раду было направлено официальное представление относительно этой кандидатуры за подписью председателя комитета.

Сегодня Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО по статье, предусматривающей уголовную ответственность за нанесение умышленных телесных повреждений, которые повлекли смерть человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, «сегодня, 1 июля, с учетом собранных доказательств по уголовному делу, возбужденному по факту нанесения тяжких телесных повреждений группой лиц, которые повлекли смерть пострадавшего Олийныка, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО».

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Генпрокуратура Украины просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание, взятие под стражу народного депутата Украины от фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого сегодня было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, которые повлекли смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

Cоответствующее представление сегодня вечером в ВР направил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

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(УНИАН)