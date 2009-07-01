Курс НБУ на 02.07.09

Официальный курс НБУ на 02.07.09100 USD США – 763.9500 (1 июля – 764.0500) 100 EUR – 1076.8639 (1 июля – 1079.9083) 10 RUR – 2.4493 (1 июля – 2.4616) Учетные курсы банковских металлов на 02.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71161.94 (1 июля-71897.11) 961 XAG 10 Серебро-1042.79 (1 июля-1065.09) 962 XPT 10 Платина-89840.52 (1 июля-91380.38) 964XPD10 Палладий-19022.36(1 июля-19177.66)

Официальный курс НБУ на 02.07.09 100 USD США – 763.9500 (1 июля – 764.0500) 100 EUR – 1076.8639 (1 июля – 1079.9083) 10 RUR – 2.4493 (1 июля – 2.4616) Учетные курсы банковских металлов на 02.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71161.94 (1 июля-71897.11) 961 XAG 10 Серебро-1042.79 (1 июля-1065.09) 962 XPT 10 Платина-89840.52 (1 июля-91380.38) 964XPD10 Палладий-19022.36(1 июля-19177.66)

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