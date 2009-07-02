Анонс на 2 июля 2009г.

Состоится встреча первого заместителя председателя КГГА Дениса Басса с представителями китайской компании СІТІС International Cooperation Co в ходе которой планируется обсуждение вопросов инвестирования китайской стороной инфраструктурных, строительных и транспортных программ в г. Киеве.

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Состоится встреча первого заместителя председателя КГГА Евгения Червоненко с представителями китайской компании NUCTECH Co Ltd., в ходе которой планируется обсуждение вопроса обеспечения безопасности общественных и спортивных объектов во время проведения в Украине чемпионата из футбола Евро-2012.

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Состоится заседание НКРЭ и ГКЯРУ

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Международная ассоциация украинистов проведет круглый стол на тему: «Современное украинское село: экономика, демография, социокультурные параметры» при участии народных депутатов, представителей правительства, ведущих специалистов Аграрного университета и Научно-исследовательского проектного института землеустройства.

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Состоится пикетирование Кабинета Министров Украины представителями трудового коллектива авиакомпании «АэроСвит – Украинские Авиалинии». Мероприятие организует Общественный Совет авиакомпании. Цель пикетирования - привлечь внимание Правительства к ситуации, которая возникла с длительным невозвратом задолженности по Налогу на добавочную стоимость (НДС) авиакомпании.

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В Антимонопольном комитете Украины состоятся публичные слушания, посвященные обсуждению и урегулированию проблем функционирования рынков зерна, услуг его хранения и переработки. Заседание состоится под председательством и.о.председателя Комитета Александра Мельниченко.

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При участии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится заседание Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете Министров Украины.

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Пресс-конференция Украинской ассоциации предприятий и организаций цементной промышленности "Укрцемент" на тему: "Цементная промышленность. Влияние контрафактной продукции на рынок и методы борьбы". Участники: исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Петр Лопатьев, заместитель ген.директора ООО "Цемент" (г. Одесса) Мигель Машаду, директор по продаже ПАО "Хайдельбергцемент Украина" Петр Григорчук, коммерческий директор компании "Лафарж" Николай Пузенко, коммерческий директор ОАО "Подольский цемент" (г. Каменец-Подольский) Анатолий Дегтярев, коммерческий директор ОАО "Ивано-Франковскцемент" Богдан Скрипьюк и другие.

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Состоится очередное заседание Антикризисного совета общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей под председательством Президента УСПП, народного депутата Украины Анатолия Кинаха. Участники Антикризисного совета подведут итоги работы Антикризисного совета общественных объединений за период с ноября 2008 года до июня 2009 года и попытаются ответить на вопрос «Где находится дно кризиса «по-украински?».

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная выходу на украинский IT рынок американской компании Polycom - ведущего мирового поставщика комплексных решений по организации связи и координации совместной деятельности. В программе: презентация услуги видеоконференцсвязи, озвучивание стратегии на украинском рынке, телемост с европейским офисом Polycom. Участники: руководители компании Polycom в странах Восточной Европы и СНГ и представители ее украинского дистрибьютора - Украинской Торгово Технологической Компании (УТТК); Крис Праус, Polycom, вице-президент по продажам в России, странах СНГ, Восточной Европы и Балтии; Татьяна Герасимова, Polycom, менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ; Павел Левенко, УТТК, коммерческий директор (УТТК - Polycom Channel Development Distributor, дистрибьютор-партнер по развитию канала продаж). Участник телемоста: Роберт Стед, директор по маркетингу в регионе EME (Европа, Ближний Восток и Африка) (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 80504425825.

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Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

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Круглый стол - продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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Пресс-конференция на тему: "Кто и как будет добывать углеводороды и другие полезные ископаемые в Украине?" Участники: Михаил Дубрава, президент ассоциации "Недропользователи Украины"; Полина Загнитко, старший юрист "Василий Кисиль и партнеры"; Вадим Мохов, руководитель департамента недропользования "Национальная правовая палата"; Василий Яременко, председатель Федерации работодателей горняков.

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В ГНА Украины состоится торжественное празднование Дня работника государственной налоговой службы Украины при участии руководства ГНА Украины, Секретариата Президента Украины, Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины.

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В Виннице состоится презентация исследования конкурентоспособности Украины, ее регионов, в частности Винницкой области. Исследование проведено Фондом «Эффективное Управление» совместно со Всемирным Экономическим Форумом. Участники: директор Фонда «Эффективное Управление» Наталия Изосимова, председатель Винницкой ОГА Александр Домбровский, мер Винницы Владимир Гройсман, менеджеры проектов Фонда «Эффективное Управление» Елена Душутина и Владимир Коновальчук.

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Во Львове состоится круглый стол, посвященный обсуждению направлений реформирования льгот и привилегий. Вопросы: действующая система льгот и ее основные проблемы, можно ли вообще говорить о «системе» льгот и системных подходах к ее формированию в Украине; проблемы применения льгот отдельных категорий граждан; контроль и учет, политические, социальные, экономические, международные причины и следствия проблем льготного обеспечения в Украине и т.п.