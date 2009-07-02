Кабмин отстранил Монтрезора от исполнения обязанностей

Кабинет Министров Украины отстранил заместителя министра обороны Игоря МОНТРЕЗОРА от исполнения обязанностей до завершения служебного расследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято в ходе вчерашнего заседания Кабмина.

Такое предложение внесло Главное управление государственной службы.

Как сообщал УНИАН, 24 июня первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ дал указание провести служебное расследование в отношении ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и превышения полномочий заместителем министра обороны Игорем МОНТРЕЗОРОМ. Соответствующее распоряжение было направлено на имя начальника Главного управления государственной службы Тимофея МОТРЕНКО. В частности, А.ТУРЧИНОВ просил провести служебное расследование в связи с поручением И.МОНТРЕЗОРА от 22 июня 2009 года, которое он дал руководству Минобороны и Генерального штаба, что, по оценке Генеральной прокуратуры и Кабинета Министров, является превышением служебных полномочий.

«В случае необходимости внести в установленном порядке предложение об отстранения И.МОНТРЕЗОРА от исполнения им обязанностей по должности», - говорится в распоряжении А.ТУРЧИНОВА на имя Т.МОТРЕНКО.