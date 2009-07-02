ЕК может увеличить зоны в рамках МПД до 50 км в 2010 г.

Исполнительный орган 27 государств Европейского Союза - Европейская комиссия - может рассмотреть возможность увеличения зоны в рамках малого приграничного движения до 50 из действующих в настоящее время 30 километров в следующем году.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Польше заместитель директора консульского отдела польского МИД Влодзимеж ЗДУНОВСКИЙ, Еврокомиссия пока неохотно воспринимает идею увеличить приграничную зону в рамках МПР и ожидает рапорт о результатах функционирования уже созданных зон.

«Разговоры (об увеличении зоны) ведутся на всех уровнях, но пока Еврокомиссия не идет на более серьезный диалог», - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что Венгрия, которая вместе с Польшей вступила в ЕС в 2004 году, внедрила с Украиной 50-километровую зону малого приграничного движения, несмотря на максимально разрешенные европейским законодательством 30 км.

В.ЗДУНОВСКИЙ сказал, что рапорт по функционированию малого приграничного движения между восточноевропейскими странами, входящими в Евросоюз, и их соседями на Востоке, среди которых, кроме Украины, Беларусь и российский Калининград, должен был быть презентован в феврале этого года.

Однако, по его словам, презентация перенесена на неопределенное время.

Представитель консульского департамента отметил, что возможность увеличения зоны будет зависеть от результатов рапорта.

«Если выводы этого рапорта будут негативными, то останется 30 км», - сказал он.

В.ЗДУНОВСКИЙ заметил, что Польша, как и другие страны Евросоюза, имеющие непосредственную границу с Украиной, заинтересованы в увеличении зоны малого приграничного движения, поскольку это, в частности, способствует экономическому развитию приграничных регионов.

В то же время государства, не имеют общей границы с восточными государствами, которые не входят в ЕС, скептически относятся к такой идее.

Представитель польского МИД сказал, что рапорт «должен» быть презентован в этом году.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша договорились в марте 2008 года о 50-километровой зоне в рамках малого приграничного движения между странами, но вследствие замечания Еврокомиссии в конце прошлого года уменьшили ее до 30 км.

В то же время представители МИД стран заявили о намерении инициировать изменения к распоряжению ЕК от 2006 года, определяющем правила функционирования МПР, для увеличения зоны до 50 километров.

Справка УНИАН. 46-миллионная Украина является самой большой на Востоке страной, имеющей общую границу с государствами ЕС.

С 21 декабря 2007 года границы непосредственных западных соседей украинцев - Польши, Венгрии и Словакии - также стали границей Шенгенской зоны, которая объединяет в настоящее время 22 из 27 государств Евросоюза, а также Швейцарию, Исландию и Норвегию.

Венгрия первой договорилась с Украиной о малом приграничном движении в рамках 50-километровой зоны. Договор вступил в силу в декабре 2007 года, но в следующем году Еврокомиссия выступила с требованием уменьшить зону до 30 км, угрожая венграм санкциями.

Украинско-словацкий договор о МПР вступил в силу в конце сентября 2008 года и предусматривает 30-километровую зону.

Польско-украинский договор начал действовать с 1 июля 2009 года.

По данным МИД Польши, которая имеет самую большую границу с Украиной, из-за сокращения зоны малого приграничного движения до 30 км, около полумиллиона украинцев потеряли право посещать Польшу без виз.