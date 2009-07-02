Олийнык даже не держал в руках оружия

Экспертиза показала, что Валерий Олийнык, погибший после встречи с компанией нардепа Лозинского, даже не держал в руках оружия. Об этом газете "Новая" сообщили в Генпрокуратуре. "Следствие показало,что в себя господин Олийнык не мог стрелять. Тем более несколько раз. Он вообще не стрелял, так как экспертиза показала, что он не держал в руках пистолеты. Вероятно, они были подброшены", - рассказал изданию собеседник.

Также газете удалось выяснить, что в Головановском лесу найдены трупы еще двоих человек: Игоря Черевко, жителя села Красное Поле, и Игоря Верецкого, который проживал в селе Семидубы. Они пропали без вести около 4 лет назад.