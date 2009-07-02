Тимошенко настаивает, чтобы Лозинский сложил мандат

Фракция БЮТ поддержит представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии со своего однопартийца Виктора ЛОЗИНСКОГО депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы как фракция собрали 150 голосов, для того чтобы в пятницу провести внеочередное пленарное заседание парламента. Все документы переданы в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что фракция БЮТ предлагает включить в повестку дня заседания ВР два приоритетных вопроса, в том числе рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию для отмены депутатской неприкосновенности, который был принят 18 января 2008 года и недавно возвращен из Конституционного Суда для дальнейшего рассмотрения в Верховную Раду.

По ее словам, фракция БЮТ настаивает, чтобы вторым вопросом в повестке дня пленарного заседания был включен вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата фракции БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО, который подозревается в совершении преступления. «Мы требуем на внеочередном заседании снять неприкосновенность с господина ЛОЗИНСКОГО. И вообще я обратилась к этому депутату с требованием написать заявление о сложении депутатского мандата», - добавила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что фракция БЮТ отдаст все свои голоса в поддержку изменений в Конституцию и снятия неприкосновенности с В.ЛОЗИНСКОГО. «Эти два вопроса являются приоритетными для рассмотрения в пятницу во время внеочередного пленарного заседания. Я думаю, что раз и навсегда необходимо поставить точку на любой неприкосновенности – то ли депутатской, то ли чиновников, то ли президента, судей – все должны быть, как когда-то говорили великие политики, равные перед законом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Верховную Раду представление, в котором просит дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание, взятие под стражу народного депутата Украины от фракции БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, которые повлекли смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.