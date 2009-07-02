Главное на 2 июля (день)

Финансовый рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,76 грн./долл., продают – по 7,83 грн./долл. Курс покупки/продажи американской валюты повысился на 0,5% по сравнению с 1 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,80 грн./долл., по продаже – 7,77-7,88 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% по сравнению с 1 июля и составляет 10,88 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,08 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,73-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,21 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,4% по сравнению с 1 июля и составляет в среднем 0,2365 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2506 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,77 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продают – по 7,84 грн./долл., также на 0,5% дороже.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,88 грн./евро, что на 0,4% дороже по сравнению с 1 июля, продажи – 11,08 грн./евро, на 0,7% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,8%, по сравнению с 1 июля, и составляет в среднем 0,2303 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8%, до 0,2538 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,75/7,80 грн., евро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,77 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,79 грн., евро – 10,83/10,97 грн., рубль – 0,245/0,248 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6395, к евро – 10,768639, к российскому рублю – 0,24493.

Сегодня на межбанковском валютном рынкеУкраины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,7260/7,7525 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2477/0,2489 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8735/10,9085 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись до 1,4094/1,4096 долл./евро (среда – 1,4073/1,4075 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре доллар-гривня 7,6405, а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсам 7,61/7,65 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,76 грн./долл., продают – по 7,83 грн./долл. Курс покупки/продажи американской валюты повысился на 0,5% по сравнению с 1 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,80 грн./долл., по продаже – 7,77-7,88 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% по сравнению с 1 июля и составляет 10,88 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 11,08 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,73-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,21 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,4% по сравнению с 1 июля и составляет в среднем 0,2365 грн./рубль, продажи – незначительно повысился, до 0,2506 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,249 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,77 грн./долл., что на 0,5% дороже, чем вчера, продают – по 7,84 грн./долл., также на 0,5% дороже.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,88 грн./евро, что на 0,4% дороже по сравнению с 1 июля, продажи – 11,08 грн./евро, на 0,7% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,8%, по сравнению с 1 июля, и составляет в среднем 0,2303 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8%, до 0,2538 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,75/7,80 грн., евро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,77 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,79 грн., евро – 10,83/10,97 грн., рубль – 0,245/0,248 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6395, к евро – 10,768639, к российскому рублю – 0,24493.

Вчера, 1 июля, на специальном аукционе Национальный банк Украины продал 2,557 млн. долл. США по курсу 7,6405 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие 25 банков.

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» планирует привлечь международных консультантов для определения экономически обоснованного уровня транзитной ставки природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

“Учитывая значительный интерес общества к этому вопросу и большое количество «аналитических выводов» относительно необоснованности существующих условий контракта на предоставление услуг по транзиту газа НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение о привлечении независимой и авторитетной западной консалтинговой компании для предоставления указанных услуг, среди которых как аудиторские компании «Большой четверки», так и ведущие мировые консультанты по тарификации услуг в сфере энергетики как Arthur D.Little”, – говорится в сообщении пресс-центра.

В «Нафтогазе Украины» также сообщили, что компания постоянно ведет переговоры с несколькими известными международными компаниями о предоставлении услуг по определению экономически обоснованного уровня ставки на транзита природного газа по территории Украины.

При этом в компании отмечают, что “на протяжении последних нескольких лет в средствах массовой информации раздавалось много заявлений относительно оптимального размера тарифной ставки на услуги по транзиту природного газа... «Экспертные оценки» колеблются в широком диапазоне: в январе 2006 года руководство страны приветствовало увеличение ставки транзита до уровня $1,6 за 1 тыс. куб. м. на 100 км., а в 2008 году назывались значения оптимума ставки от $2,3 до $13”.

Вместе с тем, в НАК отмечают, что консультации с европейскими специалистами в газотранспортной отрасли, неоднократно подтверждали экономическую обоснованность тарифа на транзит природного газа, который был зафиксирован соглашением от 19 января 2009 г.

Нормами Контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите российского газа также предусмотренные цивилизованные пути оптимизации юридических и экономических контрактных категорий.

«Нафтогаз Украины» ожидает получить окончательный отчет аналитиков до конца 2009 года. До тех пор компания призывает все политические силы и заинтересованные стороны прекратить спекуляции на тему транзитной ставки природного газа и целесообразности пересмотра существующих договоров с ОАО «Газпром».

В связи с информацией в украинских СМИ о появлении еще одного поставщика российского газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что является единственным правомочным поставщиком природного газа от ОАО «Газпром» до потребителей Украины согласно подписанному 3 октября 2008 года на международном уровне меморандуму между премьер-министрами Украины и Российской Федерации «Относительно сотрудничества в газовой сфере».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что настоящий документ и постановление Кабинета Министров (№1729 от 27 декабря 2001 года) «Об обеспечении потребителей природным газом» является основанием для заключения соответствующих внешнеэкономических контрактов. Таким образом, не существует противоречий относительно обеспечения баланса газа для двух стран на текущий период.

Компания подчеркивает, что импорт любых объемов газа вне рамок указанного меморандума и постановления приведет к осложнению выполнения контрактов между субъектами хозяйствования обеих стран.

Также в сообщении сказано, что НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» ежемесячно подписывают акты приема-передачи газа для украинских потребителей. На протяжении текущего года «Нафтогаз» не получал никаких претензий со стороны российских партнеров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что с мая этого года компания «Промгаз Украины» народного депутата от БЮТ Руслана БОГДАНА начала импорт российского газа.

Новости транспорта и связи

Государственная автомобильная инспекция хочет установить максимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя на уровне 0,3 промилле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

«Но сейчас есть безумное сопротивление со стороны Министерства здравоохранения… Если будет договоренность с Министерством, то это в ближайшее время будет введено в действе», - сказал он.

Говоря о том, каким образом это будет измеряться, С.КОЛОМИЕЦ отметил: «Будут специальные измерительные устройства для этого. Это будет аппаратный контроль. Он не будет зависеть от человеческого фактора» (то есть сделает невозможным внешнее вмешательство с целью получения определенного результата – УНИАН).

С 1 июля 2009 года продавцы пунктов реализации мобильных терминалов должны предоставлять покупателям исчерпывающую информацию о покупаемом телефоне и проверять наличие кода IMEI телефона в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Согласно сообщению, начиная с 1 июля т.г. установлены определенные требования к пунктам реализации мобильных телефонов. По данным УГЦР, по требованию покупателя продавец должен предоставить: копию разрешения на реализацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств, выданного УГЦР или его филиалом по месту регистрации продавца; копию украинского сертификата соответствия на продаваемые мобильные телефоны; техническую возможность проверить наличие в обобщенной базе данных кода IMEI покупаемого мобильного телефона и выполнение терминалом заявленных производителем функций.

В случае отказа продавца предоставить покупателю данные услуги УГЦР советует поискать другой пункт реализации. Также покупатель может сообщить о нарушениях порядка реализации мобильных телефонов в Государственную инспекцию связи по телефону 8 (044) 422-85-14 или в УГЦР по телефону доверия 8 (044) 422-82-98.

Проверку соблюдения установленного порядка реализации мобильных телефонов также осуществляют Государственная инспекция связи и органы Министерства внутренних дел Украины.

С 14 октября 2009 года изменяется порядок выхода на службы заказа услуг междугородней и международной телефонной связи в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Украины от 29 сентября 2008 года № 1200 «Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укртелеком».

Согласно сообщению пресс-службы, с 14 октября выход абонентов на службы заказа услуг междугородней и международной телефонной связи будет осуществляться путем набора префикса «0» (дождаться непрерывного сигнала), потом – номера службы заказа услуг междугородней телефонной связи «171» или номера службы заказа услуг международной телефонной связи «191»–«195».

Таким образом, для заказа услуг междугородней телефонной связи после 14 октября 2009 года необходимо будет набрать номер 0-171. Сегодня заказ услуг междугородней телефонной связи осуществляется по номерам 8-11, 8-13, 8-171, 8-175, 8-191— 8-195.

Для заказа услуг международной телефонной связи необходимо будет набрать номера 0-191 — 0-195. Сегодня заказ услуг международной телефонной связи осуществляется по номерам 8-11, 8-13, 8-191 — 8-195.

Выход абонентов на службу, которая предоставляет справку о междугородних и международных кодах (информационно-справочная услуга АМТС), с 14 октября будет осуществляться по номеру 0-170 во всех регионах, кроме Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и г. Севастополь. В данных регионах выход к указанной службе будет осуществляться по номеру 170 (без набора «0» перед номером службы).

Недвижимость

Структуры Министерства обороны РФ продолжают продавать арендованное у Украины имущество в Севастополе. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В частности, речь идет о продаже имущества севастопольского военного городка №289 (более 3 тыс. кв. м складов, мастерских и цехов, расположенных на земельном участке площадью свыше 4 га в центре Севастополя) одному из киевских ООО. Эта компания приобрела имущество вышеупомянутого военного городка у Строительного управления Черноморского флота (СУ ЧФ), который принадлежит Министерству обороны России.

По данным «Комментариев:», военный городок №289 был создан в 1999 году приказом начальника СУ ЧФ в результате реорганизации военной части №53074, принадлежащей Украине.

Две недели тому назад это решение в Высшем хозяйственном суде Украины обжаловала Военная прокуратура Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. ВХСУ рассмотрел эту кассацию 23 июня и принял постановление о том, что это дело будет рассматриваться 11 августа.

Это далеко не единственный спор между Украиной и Россией за черноморское имущество. Так, по данным издания, в 2002 году Хозяйственный суд Севастополя вынес решение о мировом соглашении, в соответствии с которым вышеупомянутое СУ ЧФ передало (в счет погашения задолженности) в собственность местной компании ЧП «Адепт» грязелечебницу севастопольского военного санатория «Омега». При этом, в соответствии с дополнением №1 к соглашению между Украиной и Россией «О параметрах деления Черноморского флота», заключенному в 1997 году, санаторий «Омега» вместе с зданиями и сооружениями, расположенными на земельном участке площадью 7 га, принадлежит ВМС Украины. По данным «Комментариев:», на основании этого межправительственного соглашения Военная прокуратура ВМС Украины уже в течение несколько лет пытается отменить это соглашение. Но желаемый результат пока не достигнут: три месяца тому назад, 25 марта, Высший хозсуд Украины отменил все предыдущие решения, постановив передать это дело на новое рассмотрение.

Не менее резонансным делом по продаже Россией украинского имущества, отмечает издание, является реализация активов ГП «Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота» (в настоящее время - 13-й судоремонтный завод ЧФ). По данным источников «Комментариев:», еще в январе 1997 года руководство этого госпредприятия заключило договор аренды одного из заводских корпусов (общей площадью больше 1,5 тыс. кв. м в Севастополе по ул. Гранатная, 1) с одним из ЧП. А через несколько месяцев это частное предприятие, контролируемое бизнесменом К. из Севастополя, оформило право собственности на эту недвижимость. Прокуратура ВМС Украины до сих пор пытается денонсировать это соглашение в судах, указывая на то, что оно была заключено в так называемый переходный период. (В течение «переходного периода» запрещались любые единоличные действия сторон в отношении флота без прямого указания президентов Украины и России.)

Одной из причин осложнения работы стражей порядка, отмечают «Комментарии:», является то, что отечественные органы правосудия часто отказываются удовлетворять требования украинских военных, считая, что подобные споры должны решаться Подкомиссией по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины, которая является составной частью украинско-российской межгосударственной комиссии. Ввиду того, что эту комиссию возглавляют президенты Украины и России, такие споры могут продолжаться бесконечно долго. По мнению издания, предотвратить распродажу своего военного имущества Украина могла бы, введя мораторий на любую реорганизацию и отчуждение войсковых частей, городков, заводов и их структурных подразделений.

Украина призывает российскую сторону без промедлений вернуть нашей стране все принадлежащее ей навигационно-гидрографическое имущество, которое незаконно используется Черноморским флотом Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

В Министерстве напомнили, что 16 июня этого года военнослужащие ЧФ РФ помешали судебным исполнителям Государственной исполнительной службы Украины реализовать решение Хозяйственного суда Херсонской области о возвращении Украине радионавигационной станции “Марс-75” в городе Геническе. В МИД отмечают, что российская сторона в очередной раз проигнорировала решение Хозяйственного суда Херсонской области, что противоречит нормам международного права и законодательства Украины, а также двустороннему соглашению о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года.

В министерстве напоминают, что объекты навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореходности, в том числе радионавигационная станция “Марс-75”, являются государственной собственностью Украины и не подлежат аренде, в пользование российской стороне никогда не передавались.

При этом в сообщении отмечается, что в соответствии с Конституцией Украины, юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве, а судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к выполнению на всей территории Украины. В МИД напомнили, что российская сторона, согласно базовым договорам по вопросам Черноморского флота, взяла на себя обязательство придерживаться законодательства Украины.

Исходя из международной ответственности Украины за обеспечение безопасности мореходности в собственных территориальных водах, а также руководствуясь решениями украинских судов, согласно договоренностям, достигнутым 10 июня с.г. в Киеве во время седьмого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины, в ближайшее время должно быть проведено очередное заседание рабочей группы по вопросам навигационно-гидрографического обеспечения мореходности. В МИД заверили, что украинская сторона подтверждает свою готовность к заключению соглашений в сфере навигационно-гидрографического обеспечения мореходности в Черном и Азовском морях, как это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года.

Криминал

Фракция БЮТ поддержит представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии со своего однопартийца Виктора ЛОЗИНСКОГО депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы как фракция собрали 150 голосов, для того чтобы в пятницу провести внеочередное пленарное заседание парламента. Все документы переданы в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что фракция БЮТ предлагает включить в повестку дня заседания ВР два приоритетных вопроса, в том числе рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию для отмены депутатской неприкосновенности, который был принят 18 января 2008 года и недавно возвращен из Конституционного Суда для дальнейшего рассмотрения в Верховную Раду.

По ее словам, фракция БЮТ настаивает, чтобы вторым вопросом в повестке дня пленарного заседания был включен вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата фракции БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО, который подозревается в совершении преступления. «Мы требуем на внеочередном заседании снять неприкосновенность с господина ЛОЗИНСКОГО. И вообще я обратилась к этому депутату с требованием написать заявление о сложении депутатского мандата», - добавила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что фракция БЮТ отдаст все свои голоса в поддержку изменений в Конституцию и снятия неприкосновенности с В.ЛОЗИНСКОГО. «Эти два вопроса являются приоритетными для рассмотрения в пятницу во время внеочередного пленарного заседания. Я думаю, что раз и навсегда необходимо поставить точку на любой неприкосновенности – то ли депутатской, то ли чиновников, то ли президента, судей – все должны быть, как когда-то говорили великие политики, равные перед законом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экспертиза показала, что Валерий Олийнык, погибший после встречи с компанией нардепа Лозинского, даже не держал в руках оружия. Об этом газете "Новая" сообщили в Генпрокуратуре. "Следствие показало,что в себя господин Олийнык не мог стрелять. Тем более несколько раз. Он вообще не стрелял, так как экспертиза показала, что он не держал в руках пистолеты. Вероятно, они были подброшены", - рассказал изданию собеседник.

Также газете удалось выяснить, что в Головановском лесу найдены трупы еще двоих человек: Игоря Черевко, жителя села Красное Поле, и Игоря Верецкого, который проживал в селе Семидубы. Они пропали без вести около 4 лет назад.

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