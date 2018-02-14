Нацбанк в этом году переносит на субботу пять рабочих дней

При необходимости в эти дни банки смогут проводить кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня.

Национальный банк в связи с переносом рабочих дней в 2018 году утвердил регламент работы системы электронных платежей и банковской системы, согласно которому на субботу переносится 5 рабочих дней.

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Как сообщается на сайте НБУ, дни работы системы электронных платежей переносятся с 9 марта на 3 марта, с 30 апреля на 5 мая, с 29 июня на 23 июня, с 24 декабря на 22 декабря и с 31 декабря на 29 декабря.

Регулятор отметил, что при необходимости в эти дни банки смогут проводить кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня.

При этом, НБУ обязал банки уведомить клиентов о своем режиме работы, обеспечить своевременную выплату пенсий, социальных и других денежных выплат, а также организовать бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщал УНИАН, правительство 11 января одобрило решение о переносе рабочих дней в 2018 году в связи с праздниками, рекомендуя перенести рабочие с 9 марта на 17 марта, с 30 апреля на 5 мая, с 29 июня на 23 июня, с 31 декабря на 29 декабря.