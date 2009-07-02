В еврозоне безработица в мае выросла до 9,5%

В мае 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность вырос в еврозоне до 9,5% против 9,3% в апреле 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в мае также вырос и составил 8,9% против 8,7% в апреле-2009.

В мае 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (3,2%) и Австрии (4,3%).

Самый высокий уровень безработицы в мае-2009 наблюдался в Испании (18,7%), Латвии (16,3%) и Эстонии (15,6%).

По данным Евростата, всего в мае не имели работы 15,013 млн. человек в еврозоне и 21,462 млн. – в ЕС-27.

В мае 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,4%, в ЕС-27 – 6,8%.

К зоне евро с 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.